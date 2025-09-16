Sorbonne : des étudiants exclus d’un groupe de discussion en raison de leurs noms à consonance juive

Articles recommandés -

À l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, plusieurs étudiants de première année d’économie ont été exclus d’une conversation Instagram le jour de la rentrée, accusés de sionisme sur la seule base de leurs noms ou prénoms à consonance juive. Sur des captures d’écran, une étudiante affirme : « S’il y a d’autres sionistes ici, quittez le groupe », accompagnant son message d’un drapeau palestinien. Certains ont été supprimés uniquement pour un prénom comme Simon, sans être juifs.

Ces faits surviennent trois semaines après un précédent scandale, dans la même promotion, où un étudiant avait publié sur WhatsApp un sondage intitulé « Pour ou contre les juifs ? ». L’Union des étudiants juifs de France (UEJF) dénonce une montée de l’antisémitisme sur le campus et appelle à des sanctions rapides.

https://x.com/i/web/status/1967647655137513934 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L’université a condamné des « dérives inadmissibles » et annoncé avoir transmis les éléments au procureur. Elle prévoit des poursuites disciplinaires contre les auteurs identifiés. Le ministre démissionnaire de l’Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, a réagi en appelant à une « tolérance zéro ». Yossef Murciano, président de l’UEJF, insiste sur l’urgence d’agir : « Les victimes ne doivent pas continuer à côtoyer leurs agresseurs pendant des années. »

https://x.com/i/web/status/1967664250567934092 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les étudiants visés prévoient de porter plainte dans les prochains jours, espérant une réponse judiciaire et universitaire ferme.