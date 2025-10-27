Spoliation de biens juifs en Irak : la France devant la justice pour sa résidence à Bagdad

La République française fait l’objet d’une plainte devant le tribunal administratif de Paris. En cause : l’occupation supposée sans droit ni titre de la résidence abritant l’ambassade de France à Bagdad. L’affaire, rendue publique vendredi, ravive un épisode méconnu lié à la spoliation des biens appartenant à des familles juives dans l’Irak du milieu du XXe siècle.

Selon l’avocat Jean-Pierre Mignard, conseil des héritiers des propriétaires d’origine, « la République française squatte un immeuble qui ne lui appartient pas ». Le bâtiment en question s’étend sur près de 3 800 m², avec un vaste jardin de 1 150 m². Il aurait appartenu aux frères Ezra et Khedouri Lawee, membres d’une influente famille juive de Bagdad ayant fui vers le Canada à la fin des années 1940, lors de l’exode massif des juifs d’Irak.

Bien que partis depuis plus de 70 ans, les Lawee n’auraient jamais perdu la propriété du domaine. Me Mignard réclame au nom de leurs descendants près de 21,5 millions d’euros, correspondant à des loyers impayés depuis la fin des années 1960 et à un dédommagement moral de sept millions d’euros.

Le ministère français des Affaires étrangères rejette catégoriquement l’idée d’une occupation illégale. Dans une réponse déposée cet été, le Quai d’Orsay affirme que la France a conclu en 1965 un bail avec les propriétaires de l’époque, validé ensuite par les autorités irakiennes. Il met en avant les lois irakiennes antisémites qui, à partir des années 1950, ont privé de leurs biens les citoyens juifs ayant quitté le pays, ce qui aurait, selon lui, empêché le versement régulier des loyers. Contacté par l’AFP, le ministère a indiqué ne pas commenter une procédure toujours en cours.

De son côté, Me Mignard estime que ses clients, longtemps discrets par attachement à la France, se heurtent désormais à une forme « d’hypocrisie » de la part de l’État. Il rappelle que seul Jean-Yves Le Drian, lorsqu’il dirigeait le Quai d’Orsay entre 2017 et 2022, avait tenté de trouver une issue.

Deux procédures ont été engagées : une requête au fond en mai 2024 et une demande en référé-provision en février 2025, destinée à obtenir une avance sur les sommes réclamées.

« Nous sommes face à un cas typique de spoliation de biens juifs », résume l’avocat, qui dénonce une situation où « on occupe sans vergogne un bien qui ne nous appartient pas ». Pour Philip Khazzam, l’un des héritiers âgé de 65 ans, cette démarche dépasse la simple question financière : « Ce que nous défendons, c’est avant tout une question de justice et de droits humains. »