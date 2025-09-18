Tags antisémites devant une prépa santé à Lyon : une enquête ouverte

Articles recommandés -

Des tags antisémites ont été découverts dans la nuit de dimanche à lundi sur les panneaux de l’Académie 2A, une prépa santé située avenue Rockefeller, dans le 8e arrondissement de Lyon, a rapporté Le Figaro. Des étoiles de David, accompagnées du mot « voleur », ont été retrouvées tôt le matin par des étudiants, a indiqué Gérald Avakian, directeur de l’établissement et élu du 6e arrondissement, confirmant une information du Progrès.

« Cette société a été créée par deux étudiants de 21 ans, l’un en médecine, l’autre en dentaire, dont l’un est mon fils. Ils travaillent nuit et jour pour aider d’autres étudiants à réussir leur première année. Ces tags les ont profondément blessés », explique-t-il au Figaro, soulignant que, bien qu’ils ne soient pas juifs, « ils n’en dorment pas de la nuit ».

Une plainte a été déposée et la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) a ouvert une enquête pour identifier les auteurs. Le directeur exprime aujourd’hui son inquiétude : « Pour l’instant, ce n’est que du mobilier dégradé, mais je crains qu’un jour ces personnes s’en prennent physiquement à mon fils. » Après les constatations policières, les inscriptions ont été rapidement nettoyées. Cet acte survient dans un contexte tendu : le 26 août dernier, une enquête avait déjà été ouverte à Lyon pour « violences aggravées sur mineur à raison de l’appartenance à une religion », après l’agression d’un adolescent juif à la sortie d’une synagogue. Les autorités locales appellent à la vigilance et à la mobilisation contre la montée des actes antisémites dans la région.