Tour de France 2025 : un militant pro-palestinien interrompt l’arrivée à Toulouse

L’arrivée de la 11e étape du Tour de France à Toulouse, mercredi, a été marquée par l’irruption d’un militant pro-palestinien sur la ligne finale, perturbant le sprint entre Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), vainqueur du jour, et Mauro Schmid (Jayco AlUla). Portant un t-shirt proclamant « Israel out of the Tour » et brandissant un keffieh, l’individu a couru sur la chaussée, criant « Israël sur le Tour, le Tour se rend complice », avant d’être plaqué contre les barrières par Stéphane Boury, responsable des arrivées, puis interpellé par la police.

Membre d’Extinction Rebellion Toulouse, selon des sources, le militant protestait contre la participation de l’équipe Israel-Premier Tech, déjà ciblée par des actions similaires, notamment au Giro d’Italia 2025. L’équipe, sans coureurs israéliens cette année, bénéficie d’une sécurité renforcée face aux tensions liées au conflit à Gaza, où plus de 58 000 Palestiniens ont été tués depuis octobre 2023, selon les autorités locales.

L’incident n’a pas affecté la course, Abrahamsen s’imposant après une échappée audacieuse. Plus tôt, Tadej Pogačar avait chuté à 5 km de l’arrivée, mais le peloton a ralenti pour lui permettre de revenir sans perte de temps.