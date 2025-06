"Tous les hommes et femmes libres du monde devraient dire merci à Israël" (Bernard-Henri Lévy)

Articles recommandés -

Le philosophe Bernard-Hen Lévy interrogé sur BFMTV a livré une analyse du conflit israélo-iranien, estimant qu'Israël agit "au nom de l'humanité contre la menace nucléaire iranienne".

https://x.com/i/web/status/1934650750929424513 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Objectifs israéliens clarifiés

Selon BHL, "l'objectif d'Israël, pour autant que je le comprenne, c'est en effet de contraindre ce régime à renoncer à l'arme atomique, de détruire ses capacités de la produire dans les années qui viennent". Il évoque également la volonté israélienne de "voler au secours des opprimés d'Iran, de les défendre contre cette dictature impitoyable, cette dictature de granit qui règne depuis 45 ans".

Une menace mondiale

Interrogé sur la portée de la menace iranienne, l'expert affirme qu'elle dépasse largement Israël : "Ce régime iranien ne menace pas seulement Israël mais le monde entier. Israël serait en train d'essayer de se débarrasser de ce régime pour l'ensemble de l'humanité."

Un "merci" attendu

"Je pense depuis le premier jour que toutes les femmes et les hommes libres du monde devraient dire merci à Israël. On devrait savoir gré à Israël d'avoir eu le courage de dire et de mettre en œuvre les moyens nécessaires qu'il n'est pas possible qu'un pays comme celui-là ait l'arme nucléaire", a poursuivi le philosophe.