"Tous les Israéliens sont des colons", dénonce Rima Hassan

Articles recommandés -

Rima Hassan, eurodéputée LFI et figure pro-palestinienne, a suscité la polémique dans une interview sur Arrêt sur Images avec Daniel Schneidermann, en déclarant : « Tous les Israéliens sont des colons. » Elle a critiqué l’« hypocrisie » distinguant les "colons post-1967" des Israéliens sur la « Palestine historique », affirmant que l’histoire d’Israël repose sur des "expulsions et des violences". « Il faut arrêter de dire que les Israéliens pré-1967 n’ont rien volé, c’est faux », a-t-elle martelé, défiant les frontières reconnues par le droit international.

https://x.com/i/web/status/1953743725466689655 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Rima Hassan, juriste de formation, a évoqué les coûts personnels de son combat. « Un combat, ça coûte, et il faut être prêt à en payer le prix », a-t-elle déclaré, mentionnant des menaces de mort et son refus de protection rapprochée. « Je pourrais prendre une balle dans la tête, et c’est le prix à payer, je suis ok avec ça. » Elle a dénoncé la censure des voix palestiniennes, l’acharnement médiatique dont elle est victime et la montée de l’islamophobie en France, amplifiée par des discours d’extrême droite. Son engagement dans la "Freedom Flotilla (flottille de la liberté)" et son mandat au Parlement européen visent à contrer ces dynamiques.

De plus, Rima Hassan accuse les médias de partialité, défiant les cadres diplomatiques pour défendre la "cause palestinienne" sans compromis.