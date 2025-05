Tsahal dément les affirmations d'un historien français sur la désertion de ses soldats

L'historien français Vincent Lemire a provoqué une polémique en affirmant sur le plateau de "C l'hebdo" samedi sur France 5 que "40% des soldats israéliens ne rejoignent plus leur base le samedi soir". Cependant, Tsahal a rapidement réagi à ces affirmations. Dans un démenti obtenu par le journaliste spécialiste des questions de défense d'i24NEWS Matthias Inbar, l'armée israélienne a qualifié ces chiffres de "complètement infondés et fabriqués, ne ressemblant en rien aux données réelles".

https://x.com/i/web/status/1926327522565710026 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon Lemire, "la police israélienne n'arrive même plus à aller les chercher. Ils votent avec leurs pieds et ils ne sont pas tous d'extrême gauche. Il y en a qui sont en PTSD ou qui pensent au suicide. Il y a vraiment une souffrance très forte."

L'historien a également évoqué les propos de Yair Golan à la radio publique, comparant Israël à "un État paria comme l'Afrique du Sud autrefois", soulignant que cette analogie "résonne très fort dans la société israélienne". Lemire a poursuivi son analyse en établissant un lien avec la procédure judiciaire internationale : "Il faut se rappeler que c'est l'Afrique du Sud qui a lancé cette fameuse procédure devant la Cour internationale de justice pour intentions et risques plausibles de génocide. C'est un levier extrêmement important qui peut avoir des effets très rapides sur l'opinion publique israélienne."