Un accord d'échange de prisonniers entre la France et l'Iran en "phase finale"

Les négociations pour libérer les deux Français détenus en Iran depuis plus de deux ans approchent de leur dénouement. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré jeudi que l'accord d'échange de prisonniers avec la France était désormais dans sa "phase finale".

L'accord porterait sur la libération de Cécile Kohler, 40 ans, et Jacques Paris, 72 ans, arrêtés le 7 mai 2022 et accusés d'espionnage pour le compte d'Israël. En contrepartie, la France devrait libérer Mahdieh Esfandiari, une ressortissante iranienne arrêtée en février pour promotion du terrorisme sur les réseaux sociaux.

Face à cette situation, la France a déposé en mai une requête devant la Cour internationale de justice (CIJ), estimant que ses deux citoyens sont "retenus comme otages d'État". Les familles du couple décrivent leur situation comme "de plus en plus désespérée" après plus de trois ans de de détention.

Cécile Kohler et Jacques Paris font partie d'une vingtaine d'Européens actuellement détenus en Iran. Parmi eux figure également Lennart Monterlos, un Franco-Allemand de 19 ans arrêté en juin alors qu'il effectuait un voyage à vélo entre l'Europe et l'Asie, pendant la brève escalade militaire entre l'Iran et Israël.

Cette annonce intervient alors que Téhéran multiplie depuis plusieurs années l'arrestation de ressortissants occidentaux, souvent utilisés comme monnaie d'échange dans ses négociations diplomatiques.