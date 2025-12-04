Un collectif pro-palestinien appelle à boycotter le concert d’Amir à Nantes

La tenue du concert d’Amir, ce jeudi au Zénith de Nantes métropole, suscite une vive réaction de la part de la Plateforme 44 des ONG pour la Palestine. Ce collectif, qui rassemble notamment l’Association France Palestine Solidarité (AFPS), le Mrap, la Ligue des droits de l’homme, la Cimade, le CCFD-Terre solidaire, Artisans du monde, l’Union juive française pour la paix et plusieurs autres organisations anti-israéliennes, appelle au boycott de la représentation du chanteur franco-israélien.

Les associations reprochent à Amir Haddad son passé militaire dans l’armée israélienne ainsi que certaines prises de position publiques jugées favorables au gouvernement israélien. Pour ces organisations, la venue de l’artiste à Nantes intervient dans un contexte international particulièrement sensible, et son image serait incompatible avec les valeurs qu’elles défendent en matière de respect des droits humains en Palestine. Elles soulignent toutefois qu’il ne s’agit pas d’exiger une interdiction du concert, mais d’inciter le public à ne pas y assister.

L’appel intervient alors que les autorités ont pris les devants pour éviter tout débordement. Le préfet de Loire-Atlantique a en effet interdit toute manifestation sur la voie publique ce jeudi à Saint-Herblain, autour du Zénith. Une décision justifiée par des risques de tensions liées aux appels à rassemblement de soutiens de la cause palestinienne. Les associations affirment pour leur part qu’elles entendaient organiser une action non-violente et estiment que la mesure préfectorale les empêche d’exprimer leur désaccord de manière pacifique.

De son côté, Amir, très populaire depuis sa participation à "The Voice" puis à l’Eurovision, n’a pas réagi publiquement à l’appel au boycott. Son concert, prévu de longue date, doit se tenir dans le cadre de sa tournée nationale.

Ce nouvel épisode intervient après plusieurs appels au boycott des spectacle de l'artiste, notamment à Orléans ou à Brest. Le collectif Urgence Palestine a notamment exigé l’annulation de sa tournée prévue dans 28 villes françaises entre le 23 octobre et le 18 décembre.