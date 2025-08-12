Un contrôleur aérien de l’aéroport Charles de Gaulle crie "Free Palestine" à un pilote d’El Al

Articles recommandés -

Un vol de la compagnie israélienne El Al a été accueilli de manière inhabituelle lundi à l’aéroport Charles-de-Gaulle de Paris. Alors que l’appareil venait d’atterrir, un contrôleur aérien français a crié au pilote un "Free Palestine" via la radio, ont rapporté les pilotes à leur direction.

Dans un communiqué, El Al a dénoncé un comportement "non professionnel et inapproprié", affirmant prendre l’incident "avec le plus grand sérieux". La compagnie a précisé qu’elle traitait l’affaire avec les autorités israéliennes, en lien avec leurs homologues français.

L’épisode intervient dans un climat de tensions croissantes en France autour du conflit au Proche-Orient, marqué par une hausse des sentiments anti-israéliens, aussi bien dans l’espace public que sur le plan politique.

Les autorités françaises ont discrètement depuis environ six mois, cessé de renouveler les visas de travail du personnel de sécurité d’El Al en poste à Paris via l’ambassade d’Israël. Plusieurs employés se seraient ainsi retrouvés sans papiers valides, contraints de quitter le territoire.

La compagnie aérienne a également été visée par des actes de vandalisme la semaine dernière. Ses bureaux parisiens ont été recouverts de graffitis antisémites, dont l’inscription "Genocide Airline", et aspergés de peinture rouge. À la suite de cette attaque, El Al a annoncé qu’elle ne maintiendrait plus de personnel permanent dans la capitale française, transférant ses services aux passagers vers d’autres transporteurs opérant à Paris.

Ces incidents s’ajoutent à une série d’actes hostiles visant la compagnie israélienne en Europe, sur fond de tensions diplomatiques et de manifestations pro-palestiniennes depuis le début de la guerre à Gaza.