"Un drapeau n’a jamais tué personne. En revanche, le gouvernement Netanyahou tue" (Manon Aubry, LFI)

Invitée sur CNEWS, l’eurodéputée Manon Aubry (La France insoumise) a défendu mardi la décision de plusieurs mairies françaises de hisser le drapeau palestinien, estimant qu’il s’agit d’un geste symbolique de solidarité avec un peuple victime d’une "agression".

« Quand des drapeaux ukrainiens ont été affichés sur les frontons des mairies, cela n’a choqué personne. Le tribunal administratif de Versailles a d’ailleurs reconnu que c’était un symbole légitime envers une nation agressée. Pourquoi ce qui est valable pour l’Ukraine ne le serait pas pour la Palestine ? », a-t-elle interrogé.

Manon Aubry a également dénoncé la politique du gouvernement israélien, qu’elle accuse de violences quotidiennes contre la population palestinienne : « Un drapeau n’a jamais tué personne. En revanche, le gouvernement de Benjamin Netanyahou tue tous les jours », a-t-elle lancé.

"Cette reconnaissance de l'Etat de Palestine ne veut rien dire si derrière il n'y a pas de sanctions contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou", a-t-elle ajouté.

Sur la question des otages encore détenus par le Hamas, l’élue a affirmé que l’arrêt des bombardements est la condition indispensable pour leur libération. « Arrêter les combats est le meilleur moyen de ramener les otages à la maison. C’est ce que demandent les familles elles-mêmes, qui se mobilisent contre Netanyahou en Israël », a-t-elle déclaré.

Elle a décrit la situation dramatique à Gaza City, où, selon elle, « 10 000 personnes sont prisonnières des bombardements, sans refuge possible ». Manon Aubry a conclu en appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise des canaux diplomatiques, estimant que seule une solution politique permettra de sauver des vies et de progresser vers la paix.