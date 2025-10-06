Un hommage sera rendu mardi aux 51 Français tués le 7 octobre 2023 au Quai d’Orsay

Le ministère des Affaires étrangères rendra mardi un hommage aux 51 Français morts le 7 octobre 2023, lors des attaques du Hamas ou au cours de leur captivité à Gaza, a annoncé lundi le ministre Jean-Noël Barrot.

« Mardi 7 octobre à 10 heures, une cérémonie sera organisée au Quai d’Orsay… parce que nous leur devons », a déclaré M. Barrot sur France Inter.

La commémoration intervient à l’approche du deuxième anniversaire d’un événement qui a profondément marqué la France. Selon un bilan croisé d’agences, l’attaque du 7 octobre a fait 1 219 morts en Israël, pour l’essentiel des civils ; 251 personnes avaient alors été enlevées, dont 47 restent détenues à Gaza (l’armée israélienne indique que 25 d’entre elles sont décédées).

Jean-Noël Barrot a par ailleurs annoncé la tenue jeudi à Paris d’une réunion destinée à « concrétiser » le plan de paix pour Gaza, en réunissant homologues européens et arabes. Le chef de la diplomatie italienne a indiqué sa participation, selon des déclarations rapportées par la presse.