Un homme arbore un maillot floqué "Arracheur 2 kippa" à Toulouse : une banalisation de l'antisémitisme selon le CRIF

Articles recommandés -

Un nouvel acte antisémite suscite l’indignation à Toulouse. Mardi, un homme a été aperçu dans les rues de la ville portant un maillot de l’équipe d’Allemagne floqué "Arracheur 2 kippa", une référence à un geste humiliant et illégal consistant à arracher la kippa des pratiquants juifs.

https://x.com/i/web/status/1963305749309768140 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L’affaire intervient dans un contexte de recrudescence d’actes antisémites à Toulouse ces derniers mois. Le 29 juillet dernier, un tag appelant à "tuer tous les juifs" avait déjà été découvert sur une porte du quartier Saint-Cyprien, choquant habitants et autorités.

Réagissant au micro de CNews, Franck Touboul, président du Crif Midi-Pyrénées, dénonce une banalisation inquiétante : "Ces comportements sont portés par de nouvelles générations qui laissent libre cours à leur haine sur Internet. Ce genre de flocage, on le retrouve dans les jeux vidéo et sur les réseaux sociaux."

https://x.com/i/web/status/1963270087537828176 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le responsable appelle les pouvoirs publics à renforcer la lutte contre l’antisémitisme en ligne, estimant que "l’action ne doit pas se limiter à la voie publique".

Le Crif local a déposé plainte, tandis que la police a lancé un avis de recherche pour identifier l’homme. Le parquet de Toulouse a ouvert une enquête pour "provocation à la haine et incitation à la violence en raison de la religion". Les images de vidéosurveillance sont en cours d’analyse pour retrouver le suspect. L’auteur encourt jusqu’à un an de prison et 45 000 euros d’amende.