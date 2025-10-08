Un nouveau Premier ministre possible "dans les 48 prochaines heures", dit Sébastien Lecornu

Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu s’est dit mercredi soir « plutôt optimiste » quant à la sortie de la crise politique, estimant qu’un nouveau chef du gouvernement pourrait être nommé d’ici 48 heures.

Au terme de deux jours de négociations avec les différentes formations politiques — socialistes, écologistes, communistes et partis d’opposition — Lecornu a affirmé sur France 2 qu’« un chemin est possible » pour bâtir une majorité d’action.

Selon lui, plusieurs forces seraient prêtes à s’accorder sur un budget commun, condition essentielle à la stabilité institutionnelle. « J’ai dit au président de la République que les perspectives de dissolution s’éloignaient », a-t-il ajouté, soulignant la possibilité pour Emmanuel Macron de nommer rapidement un successeur à Matignon.

Tout en refusant d’anticiper sur le profil du futur Premier ministre, Lecornu a précisé que « c’est au chef de l’État de mener les ultimes négociations ».

Il a insisté sur la nécessité d’un gouvernement « déconnecté des ambitions présidentielles de 2027 », capable de « se retrousser les manches pour régler les problèmes du pays jusqu’à la prochaine élection ». Ces déclarations marquent une étape clé dans les tractations de l’exécutif, alors qu’Emmanuel Macron garde le silence sur l’identité du futur locataire de Matignon.