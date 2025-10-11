Un nouveau spectacle de Dieudonné interrompu par la police

Un spectacle de Dieudonné M’bala M’bala, interdit par un arrêté préfectoral, a été interrompu vendredi soir à Hérin, près de Valenciennes, par les forces de l’ordre, rapporte l’AFP et La Voix du Nord.

L’humoriste, multi-condamné pour propos antisémites et diffamatoires, se produisait en plein air sur le terrain de la brasserie Bonne Bière. « Il a joué environ 45 minutes avant que la police n’intervienne », a indiqué le propriétaire des lieux, précisant que le spectacle devait être composé d’anciens sketchs non polémiques.

La préfecture du Nord a confirmé l’intervention, rappelant que le tribunal administratif de Lille avait validé l’arrêté d’interdiction pris le 9 octobre. Ce dernier souligne que Dieudonné tient régulièrement des propos “graves, outrageants et conspirationnistes”, jugés susceptibles de troubler l’ordre public, notamment dans un contexte de recrudescence d’actes antisémites depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

Sur le réseau social X, Dieudonné a dénoncé une « interdiction générale de toute forme d’expression » dans le département du Nord. En juillet dernier, un précédent spectacle à Lestrem (Pas-de-Calais) avait déjà été interrompu de la même manière par les gendarmes.