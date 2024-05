"Ces gens-là" "Porc" "Cochon" : après une altercation avec David Guiraud à l'Assemblée nationale, Meyer Habib porte plainte pour insultes antisémites

Une violente altercation a eu lieu dans les couloirs de l'Assemblée ce mardi après-midi entre les députés Meyer Habib et David Guiraud.

Alors que Meyer Habib s'approchait de l'endroit où David Guiraud répondait aux questions de journalistes pour demander "comment on pouvait lui donner la parole", on voit sur les images le député LFI pousser le député LR : "Qu'est-ce que tu fous ici, barre-toi" à son homologue, qui lui a d'abord répondu : "On n'a pas élevé les cochons ensemble" : "C'est toi le cochon", lui répond Guiraud. "T'es un porc, barre-toi de là ! Tu es dans la boue du génocide palestinien".

On voit à plusieurs reprises David Guiraud pousser Meyer Habib pour l'éloigner des caméras, puis s'adresser aux journalistes : "Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance, ce monsieur est un porc, il défend un génocide depuis le début. Ce monsieur est un porc qui fait honte à la France. Ces gens-là ne nous feront jamais baisser les yeux".

Cet accrochage s'est produit quelques instants après qu'un député Insoumis a brandi un drapeau palestinien provoquant une interruption de séance. Invité sur BFMTV, le député LR Meyer Habib annonce son intention de porter plainte.