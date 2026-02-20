Un suspect du meurtre de Quentin déjà mis en examen pour violences antisémites

Alors qu’il est présenté ce 19 février à un juge d’instruction lyonnais en vue d’une possible mise en examen pour "homicide" dans l’affaire du passage à tabac mortel de Quentin Deranque, Alexis C., 29 ans, apparaît déjà dans un autre dossier judiciaire sensible. Selon nos informations, le parquet de Paris a requis son renvoi devant le tribunal correctionnel, aux côtés de huit autres militants du groupuscule antifasciste la Jeune Garde, pour des violences à caractère antisémite commises en réunion.

Les faits remontent au 27 mai 2024, en marge d’une conférence de la députée LFI Rima Hassan à l’université Paris Dauphine, consacrée à la question palestinienne. La soirée se déroule dans un climat tendu, marqué par la présence de contre-manifestants, parmi lesquels le député LR Meyer Habib et des militants proches de la Ligue de défense juive.

Selon l’accusation, un groupe de membres de la Jeune Garde, dont Alexis C., aurait été pris à partie puis aurait poursuivi un adolescent de 15 ans, qu’ils pensaient lié à leurs opposants. Dans une rame de métro, le jeune garçon, de confession juive mais ne portant aucun signe distinctif, aurait été encerclé par plusieurs militants. Il aurait reçu des gifles, été traité de "sioniste" et contraint de scander "Vive la Palestine" avant de pouvoir quitter la rame à la station Charles-de-Gaulle.

Plusieurs témoins ont confirmé cette version auprès des enquêteurs. Une vidéo diffusée sur un compte Instagram attribué à la Jeune Garde montre un jeune homme en pleurs répétant la formule. Le mineur a déposé plainte dès le lendemain, accompagné de son père. Un médecin lui a accordé douze jours d’incapacité totale de travail, notamment en raison du choc psychologique. Aucune blessure physique n’a toutefois été constatée.

Interpellés durant l’été 2024, Alexis C. et sept autres militants ont été mis en examen, un neuvième suspect étant arrêté en septembre. Certains mis en cause affirment avoir cru reconnaître en la victime un membre d’un groupe adverse et contestent toute violence physique. Leur avocat, Me Tristan Soulard, a nié tout passage à tabac et toute motivation antisémite.

Le juge d’instruction doit désormais décider du renvoi ou non des neuf militants devant le tribunal correctionnel.