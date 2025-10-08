Une délégation de chercheurs français en Israël pour réaffirmer la solidarité académique

Une délégation d’universitaires français se rendra en Israël du 7 au 13 novembre 2025 afin de réaffirmer la solidarité académique et scientifique de la France envers ses partenaires israéliens, dans un contexte marqué par les appels au boycott universitaire.

Composée de chercheurs issus de diverses disciplines, la délégation visitera plusieurs universités et instituts de recherche du pays. Au programme : rencontres, séminaires interdisciplinaires et échanges autour de nouvelles collaborations dans les domaines des sciences, des humanités et des technologies.

Cette initiative fait écho au communiqué de France Universités, qui soulignait récemment que « la science est souvent le dernier espace où les liens entre chercheurs peuvent s’abstraire des logiques guerrières ». Rompre ces liens, affirmait l’organisation, reviendrait à « trahir les valeurs démocratiques et de paix » sur lesquelles reposent les coopérations universitaires.

Les membres de la délégation rappellent que l’université demeure un lieu de dialogue, d’innovation et de transmission pacifique du savoir, essentiel pour maintenir les passerelles entre sociétés civiles malgré les tensions géopolitiques.

En citant l’acte constitutif de l’UNESCO — « Les guerres prenant naissance dans l’esprit des femmes et des hommes, c’est dans leur esprit que doivent être élevées les défenses de la paix » — les chercheurs affirment leur conviction que la connaissance reste l’un des leviers les plus puissants pour bâtir la paix.