Une enquête ouverte après des propos antisémites visant Louis Sarkozy

Une enquête a été ouverte après qu’un homme a tenu des propos antisémites lundi 3 novembre dans la permanence de campagne de Louis Sarkozy à Menton, dans les Alpes-Maritimes. L’incident a conduit le candidat à déposer plainte.

Selon son équipe, l’individu s’est introduit dans les locaux situés place Ardoïno et a insulté une bénévole présente sur place. Il aurait traité Louis Sarkozy de « sale juif » et lui aurait intimé de « retourner en Israël », tout en s’en prenant verbalement à la militante.

L’équipe de campagne a dénoncé des propos « d’une violence inacceptable » et précisé qu’ils visaient « à blesser, à diviser et à attiser la haine ». Elle a réaffirmé sa volonté de « tolérance zéro face à l’antisémitisme ».

Louis Sarkozy a souligné que ces attaques ne détourneraient « ni son engagement ni celui de son équipe au service des Mentonnais » et qu’il attendait « que la justice agisse avec toute la rigueur que ces faits exigent ».

Pour l’instant, l’homme à l’origine de l’incident n’a pas été identifié. La police de Menton mène une enquête pour éclaircir les faits et retrouver l’auteur des propos.