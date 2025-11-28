Une étude pointe une orientation politique marquée à gauche dans les matinales de Radio France

Les matinales de Radio France pencheraient nettement à gauche. C’est la conclusion d’une étude dévoilée par Le Figaro et réalisée par l’Institut Thomas More, qui s’est appuyé sur l’intelligence artificielle pour analyser plusieurs centaines d’heures de programmes diffusés en octobre 2025 sur France Inter, France Info et France Culture.

Pour garantir un traitement uniforme des données, les chercheurs ont soumis 1.280 chroniques à un algorithme chargé de détecter leur orientation politique. Selon Jean-Thomas Lesueur, directeur général de l’institut, cette méthodologie permettait d’éviter tout biais humain dans la sélection des passages étudiés. L’équipe a toutefois procédé à une relecture manuelle afin de corriger certaines erreurs de transcription ou d’interprétation, notamment en matière d’ironie ou d’humour, domaines où l’IA demeure imparfaite.

Les résultats mettent en évidence une dominante idéologique. Sur France Inter, seules deux des vingt chroniques analysées ("L’Invité de 7h50" et "L’édito éco") adoptent une tonalité classée à droite. France Culture affiche un déséquilibre encore plus marqué, l’intégralité des onze chroniques étudiées étant identifiée comme orientée à gauche.

France Info se démarque légèrement : 57 % de ses chroniques sont jugées neutres, ce qui lui confère une position relativement plus équilibrée au sein du groupe public.

L’étude ne se limite pas à l’orientation politique générale et s’intéresse également au traitement réservé aux différentes familles partisanes. Si l’ensemble de la classe politique fait l’objet de critiques, la gauche modérée et les écologistes semblent épargnés comparativement aux autres formations : respectivement 37 % et 25 % des commentaires à leur encontre sont négatifs, contre une moyenne de 60 % pour les autres mouvements.

Les personnalités les plus sévèrement ciblées durant la période analysée appartiennent majoritairement à la droite et à l’extrême droite. Arrivent notamment en tête des critiques le député du Rassemblement national Sébastien Chenu, suivi de Rachida Dati, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Bruno Retailleau. L’enquête souligne que l’incarcération de l’ancien président Sarkozy et les controverses autour de la ministre de la Culture Rachida Dati ont contribué à cette forte exposition médiatique.

Au terme de son analyse, l’Institut Thomas More estime que le traitement global de l’information sur les antennes de Radio France demeure favorable à la gauche, consolidant l’idée d’un déséquilibre idéologique persistant dans le service public audiovisuel.