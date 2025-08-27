Une grande cérémonie contre l'antisémitisme organisée ce mercredi par la mairie de Neuilly-sur-Seine

Articles recommandés -

La Ville de Neuilly-sur-Seine organise ce mercredi 27 août, à 18 heures, une grande cérémonie contre l’antisémitisme au square Jean Mermoz, à la suite de l’agression du rabbin Elie Lemmel survenue le 6 juin dernier, place du Marché. L’événement, présidé par le maire Jean-Christophe Fromantin, réunira de nombreuses personnalités civiles et religieuses, parmi lesquelles le Grand Rabbin de France, les présidents des Consistoires de France et de Paris, ainsi que le président du CRIF.

"Cette cérémonie a pour objectif de réaffirmer notre détermination et les moyens mis en œuvre par la Ville pour lutter contre l’antisémitisme", a expliqué le maire, qui a également tenu à saluer "le courage des trois Neuilléens intervenus pour maîtriser l’agresseur du rabbin".

Ces trois habitants recevront la médaille du courage et du dévouement, remise par le préfet des Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère. Par ailleurs, un arbre commémoratif en hommage aux victimes de l’antisémitisme sera dévoilé puis planté dans un lieu symbolique de la ville.

Alors que l’Élysée reste silencieux sur cette affaire, la municipalité de Neuilly entend envoyer un signal fort face à la recrudescence des actes antisémites en France. Cette cérémonie se veut à la fois un moment de recueillement et une affirmation de la solidarité de la ville avec les victimes et l’ensemble de la communauté juive.