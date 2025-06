Vague de déjumelages avec les villes israéliennes : un "opportunisme électoral", dénonce Guil Darmon

Articles recommandés -

La vague de déjumelages entre villes françaises et israéliennes suscite la polémique. Après Strasbourg, Bordeaux et Montpellier, Marseille maintient pour l'instant son partenariat avec Haïfa, contrairement aux demandes de La France insoumise.

Incohérence géographique dénoncée

Guil Darmon, adjoint au maire des 9 et 10e arrondissements de Marseille, pointe une contradiction : "On fait venir ici un conflit qui parle de la bande de Gaza, mais on fait un jumelage avec une ville de Cisjordanie. C'est comme si Marseille voulait faire un jumelage avec Strasbourg, et qu'ils faisaient un jumelage avec Monaco."

Il dénonce l'absurdité de rompre avec des "villes mixtes" comme Haïfa, où "il y a autant de juifs que d'arabes". "Cette avalanche de déjumelages avec les villes israéliennes relève de l'opportunisme électoral à neuf mois des municipales", affirme-t-il, accusant les "villes de gauche" de "volonté politique de déstabilisation".

Jumelages détournés de leur mission

M. Darmon rappelle qu'un jumelage est "un partenariat entre deux villes, pas un gouvernement contre un gouvernement". Les victimes sont "la population et tous les développements universitaires, économiques, les échanges d'étudiants".

Il regrette qu'au lieu de créer la cohésion, ces décisions "importent un conflit" dans des villes portuaires naturellement "orientées vers l'ouverture et l'échange".