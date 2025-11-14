Verdun : bras de fer entre la mairie et une association autour d’une messe en hommage à Pétain

À Verdun, une vive polémique oppose la municipalité à une association souhaitant organiser une messe en hommage au maréchal Philippe Pétain. L’office religieux, prévu initialement samedi 15 novembre en l’église Saint-Jean-Baptiste, a été suspendu après que le maire, Samuel Hazard (divers gauche), a pris un arrêté municipal pour en interdire la tenue.

L’élu justifie sa décision par le rôle central de Pétain à la tête de l’État français de 1940 à 1944, son engagement dans la collaboration et sa responsabilité dans la déportation. "On ne peut pas honorer la mémoire du maréchal Pétain", estime-t-il, dénonçant ce qu’il considère comme une offense à l’Histoire et aux valeurs républicaines.

Face à cette interdiction, l’Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP), organisatrice de l’événement, dit ne pas comprendre la réaction du maire. Son président, Jacques Boncompain, rappelle que l’Église avait donné son accord pour accueillir la messe et assure n’avoir jamais rencontré d’hostilité comparable. L’association a saisi le tribunal administratif de Nancy pour contester l’arrêté.

Samuel Hazard reste néanmoins déterminé. Il affirme avoir alerté le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, pour empêcher toute tenue de la cérémonie. "Je serai devant la porte samedi matin. Il n’y aura pas de célébration pour honorer Pétain à Verdun", assure-t-il.

Sur les réseaux sociaux, les habitants se montrent divisés. Certains défendent la liberté de culte et estiment qu’aucun défunt ne doit être privé d’une messe. D’autres soutiennent fermement la position du maire, rappelant que Philippe Pétain a été condamné à mort, déchu de ses droits civiques et privé de ses biens à la Libération.

Le tribunal administratif devra désormais déterminer si l’interdiction municipale est conforme au droit ou si l’association est en mesure de maintenir son projet.