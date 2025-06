Victoire du PSG : 300 arrestations à Paris, quatre blessés graves à Grenoble

Au moins 294 personnes ont été interpellées dans la nuit de samedi à dimanche lors d'affrontements entre supporters du Paris Saint-Germain et les forces de l'ordre dans la capitale française. Les incidents ont éclaté après la première victoire historique du club parisien en Ligue des champions. Des images sur les réseaux sociaux montrent des supporters saccageant plusieurs quartiers de Paris, incendiant véhicules et vélos, et bloquant la circulation. La police a dispersé les émeutiers à l'aide de gaz lacrymogènes et de matraques. Selon le tabloïd britannique "The Sun", les manifestants ont allumé des feux dans des dizaines de points autour du Parc des Princes, brûlant "voitures, vélos et matelas".

À Grenoble, quatre membres d'une même famille ont été blessés, dont deux grièvement, après qu'une voiture a percuté la foule célébrant la victoire parisienne. "Un véhicule aurait perdu le contrôle, heurtant quatre personnes dont deux blessées grièvement", a indiqué la préfecture à l'AFP. Le conducteur s'est rendu spontanément à la police et se trouve en garde à vue. Munich, ville hôte de la finale à l'Allianz Arena, a également connu des troubles. Des supporters des deux équipes se sont affrontés dans le métro avant le match, certains lançant des pierres près du stade selon le journal Bild.

Le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau a dénoncé sur les réseaux sociaux ces "barbares" sortis "dans les rues pour commettre des crimes. C'est intolérable". Les autorités avaient anticipé les risques. La boutique officielle du PSG avait fermé ses portes et plusieurs magasins des Champs-Élysées avaient protégé leurs vitrines. Environ 5 400 policiers avaient été déployés dans Paris avant le coup d'envoi.