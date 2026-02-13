Vingt ans après le meurtre d’Ilan Halimi, Emmanuel Macron promet un durcissement contre l’antisémitisme

Vingt ans après l’enlèvement et l’assassinat antisémite d’Ilan Halimi, le président de la République a présidé, ce vendredi, une cérémonie d’hommage au palais de l’Élysée. À cette occasion, Emmanuel Macron a annoncé un prochain renforcement de l’arsenal judiciaire pour lutter contre les actes et propos antisémites et racistes.

Le chef de l’État a indiqué que le gouvernement et le Parlement travailleraient à un durcissement des sanctions pénales. Il a notamment plaidé pour l’instauration d’une peine d’inéligibilité automatique à l’encontre des élus condamnés pour des faits à caractère antisémite, raciste ou discriminatoire. Par ailleurs, il a averti les grandes plateformes numériques que la France exigerait le retrait rapide des contenus haineux, faute de quoi les mécanismes européens permettant d’infliger de lourdes amendes pourraient être activés.

https://x.com/i/web/status/2022273531938046336 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans son discours, Emmanuel Macron a dénoncé "la barbarie antisémite" qui, selon lui, "n’a pas reculé". Il a évoqué une France qui "s’oublie" lorsque certains de ses citoyens se sentent contraints de dissimuler leur identité, de retirer une mezouza ou de cacher une kippa par crainte d’agressions. "Votre place est ici", a-t-il affirmé à l’adresse des Français juifs, estimant que le pays avait besoin d’eux "pour rester lui-même".

Le président a également pointé du doigt différentes formes d’antisémitisme. Il a dénoncé l’"antisémitisme islamiste" qui cherche à instaurer la terreur, mais aussi celui d’extrême gauche, accusés de substituer à la lutte des classes une prétendue lutte des races. Il a enfin rappelé que la liberté d’expression ne saurait servir de prétexte à la diffusion de la haine, affirmant que, "dans la France des Lumières, le free speech s’arrête à l’antisémitisme et au racisme".

La cérémonie s’est conclue par la plantation d’un arbre dans les jardins de l’Élysée en mémoire d’Ilan Halimi. Le jeune homme de 23 ans, enlevé le 20 janvier 2006 dans les Hauts-de-Seine par le "gang des barbares", avait été retrouvé grièvement torturé le 13 février 2006 en Essonne, avant de succomber à ses blessures. Son assassinat avait profondément marqué la société française et révélé la persistance d’un antisémitisme violent.