Vingt personnalités appellent Macron à conditionner la reconnaissance d’un État palestinien

Dans une lettre ouverte, artistes, intellectuels et responsables associatifs demandent au président de la République de ne pas officialiser la reconnaissance de l’État palestinien sans la libération des otages et le démantèlement du Hamas.

À la veille de l’Assemblée générale de l’ONU, où Emmanuel Macron doit annoncer la reconnaissance par la France d’un État palestinien, vingt personnalités françaises ont signé une lettre ouverte appelant le chef de l’État à la prudence. Parmi elles, Charlotte et Arthur Gainsbourg, Yvan Attal, Michel Boujenah, Bernard-Henri Lévy, Raphaël Enthoven, Joann Sfar et Philippe Torreton.

Dans ce texte, publié vendredi, les signataires rappellent que le président avait lui-même fixé deux conditions avant toute reconnaissance : la libération des 48 otages encore retenus à Gaza et le démantèlement du Hamas. « Comment justifier une telle décision alors que la guerre se poursuit, que les otages sont toujours détenus et que l’antisémitisme flambe en France ? », écrivent-ils, dénonçant une initiative qui, selon eux, risquerait d’être perçue comme « une victoire symbolique pour le Hamas ». Les auteurs craignent qu’une reconnaissance immédiate « n’aide ni les civils palestiniens, ni les otages » et ne vienne au contraire renforcer l’emprise du Hamas sur la population de Gaza. Ils exhortent Emmanuel Macron à affirmer clairement que cette reconnaissance ne prendra effet qu’après la réalisation de ces conditions préalables, afin d’éviter « une capitulation morale face au terrorisme » et de garantir que ce geste soit véritablement au service de la paix.