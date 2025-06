Viol d'une fille juive à Courbevoie : deux mineurs condamnés à 9 et 7 ans de prison ferme

Le tribunal pour enfants de Nanterre a condamné vendredi deux adolescents de 14 ans à neuf et sept ans de prison ferme pour le viol en réunion d'une fillette juive de 12 ans à Courbevoie, survenu le 15 juin 2024. Les prévenus étaient poursuivis notamment pour viol en réunion, agression sexuelle, violences, tentative d'extorsion, menace de mort et injure, avec circonstance aggravante liée à l'appartenance religieuse de la victime.

Cette affaire avait provoqué une onde de choc nationale en pleine campagne des élections législatives. La jeune fille avait eu une relation avec un garçon de son âge, qui était entré dans une colère noire après avoir découvert qu'elle était juive. Elle lui avait initialement fait croire qu'elle était musulmane pour "se protéger" après avoir été harcelée dans son collège suite au 7 octobre 2023.

Le mineur de 12 ans à l'époque avait entraîné la victime dans un local désaffecté où deux complices de 13 ans l'ont violée à plusieurs reprises en filmant les faits. Durant près d'une heure, la fillette a subi des insultes antisémites et des humiliations. Son ex "petit ami" l'avait notamment traitée de "sale juive" avant de la gifler et de la menacer avec un briquet.