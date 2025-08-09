Violences sexuelles du 7 octobre : le rapport du Projet Dinah publié par l'ambassade d'Israël en France

Articles recommandés -

Le rapport du Projet Dinah, publié samedi par l'ambassade d'Israël en France, livre l’évaluation la plus complète à ce jour des violences sexuelles commises lors de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Élaboré par une équipe d’experts juridiques et de spécialistes des violences liées aux conflits, il établit que ces crimes ont été utilisés comme arme tactique de guerre, dans un objectif de terreur et de déshumanisation.

Selon le document, les violences sexuelles ont été généralisées et systématiques, se produisant dans au moins six lieux : le festival Nova, la route 232, la base militaire de Nahal Oz et plusieurs kibboutzim, dont Re’im, Nir Oz et Kfar Aza. Les schémas observés sont d’une brutalité extrême : victimes retrouvées partiellement ou totalement nues, souvent menottées à des structures, viols collectifs suivis d’exécutions, mutilations génitales et humiliations publiques.

Les témoignages des premiers secours intervenus sur les lieux décrivent des scènes insoutenables : corps portant des objets insérés dans les parties intimes, blessures par balles ou mutilations au niveau des organes génitaux, femmes nues menottées à des arbres, ou encore corps laissés avec les parties génitales exposées et les jambes écartées. Ces violences se sont poursuivies en captivité, plusieurs otages libérés rapportant des cas de nudité forcée, d’agressions sexuelles et de menaces de mariage forcé.

La majorité des victimes ont été tuées ou sont trop traumatisées pour témoigner, ce qui rend la collecte de preuves particulièrement difficile. Pour surmonter ces obstacles, le Projet Dinah propose un cadre juridique novateur : élargissement des sources de preuves au-delà des témoignages directs, reconnaissance des préjudices subis par la communauté dans son ensemble, et application de la responsabilité pénale conjointe à tous les participants aux attaques. Le rapport appelle la communauté internationale à reconnaître ces violences sexuelles comme crimes contre l’humanité et à inscrire le Hamas sur la liste noire des Nations unies des organisations utilisant la violence sexuelle comme arme de guerre. Il affirme que la justice pour ces crimes doit être une priorité absolue, non seulement pour punir les auteurs, mais aussi pour préserver la vérité historique et prévenir la répétition de telles atrocités.