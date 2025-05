"Voter RN n'éloigne pas de LFI, mais en rapproche" : Raphaël Enthoven interpelle les électeurs de confession juive

Dans des messages publiés sur le réseau social X, le philosophe Raphaël Enthoven a adressé une mise en garde aux électeurs juifs tentés par un vote en faveur du Rassemblement National en réaction à leur rejet de La France Insoumise.

"Aux Juifs qui sont tentés de voter RN parce qu'ils sont épouvantés par LFI, je dirais juste ceci : voter RN, ce n'est pas s'éloigner de LFI mais s'en rapprocher", affirme-t-il, avant de développer son analyse des similitudes entre ces deux formations politiques.

Selon lui, malgré leur opposition sur la question israélienne, les deux partis partagent de nombreuses positions : "Sur l'OTAN, la Russie, les retraites, les médias, Macron, l'UE, les Gilets Jaunes, l''oligarchie', le scepticisme vaccinal, la posture tribunicienne et le mépris de la Constitution... ce sont des mouvements jumeaux, des populismes concurrents !"

Enthoven pose deux questions aux électeurs juifs tentés par le RN : "1) Israël est-il le seul critère de votre vote ? N'y en a-t-il pas d'autres ? 2) L'abjection de l'extrême-gauche est-elle une raison suffisante de voter pour un parti séditieux, illibéral, historiquement antisémite, corrompu et incompétent ?"

Le philosophe n'épargne pas non plus les partisans d'Éric Zemmour, rappelant les propos controversés de ce dernier sur le maréchal Pétain, qu'il a présenté comme ayant "sauvé des juifs" pendant la guerre. Il évoque également la critique formulée par Zemmour à l'encontre de Samuel Sandler, père et grand-père de victimes du terrorisme, qualifié selon Enthoven de "mauvais français parce qu'il a enterré son fils et ses petits-enfants en Israël".

Ce message du philosophe intervient dans un contexte politique français où la communauté juive connaît des évolutions électorales notables, notamment en réaction aux positions de certains partis sur le conflit israélo-palestinien.