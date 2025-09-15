"Vous sèmerez la haine et la mort » : l'accusation choc d'Olivier Faure face au Franco-Israélien Julien Bahloul

Articles recommandés -

Le chef du Parti socialiste Olivier Faure est encore monté en intensité dans la polémique autour de son appel aux drapeaux palestiniens, déclarant sur X à l'activiste franco-israélien Julien Bahloul : "Tant que vous penserez que vous ne pouvez fêter le nouvel an juif et l'an 1 d'un État palestinien, vous ne sèmerez que la haine, le désespoir et la mort". Une déclaration qui fait suite à l'interpellation de l'ancien journaliste sur le réseau social, qui avait souligné la coïncidence troublante des dates entre cet appel et le calendrier juif : "Le 22 septembre est le soir du nouvel an juif, Rosh Hashana. Apparemment @faureolivier cherche à dépasser Mélenchon sur son propre terrain puant."

La réponse du chef socialiste, qui utilise des termes particulièrement violents et sujets à controverse tout en s'adressant par extension à tous les Israéliens opposés à la création d'un Etat palestinien, ajoute encore de l'huile sur le feu.

https://x.com/i/web/status/1967287853928624205 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cette passe d'armes trouve son origine dans la publication controversée d'Olivier Faure dimanche, appelant les mairies françaises à faire flotter le drapeau palestinien le 22 septembre, jour où la France doit reconnaître officiellement l'État palestinien. "Le 22 septembre, quand la France reconnaîtra enfin l'État palestinien, faisons flotter le drapeau palestinien sur nos mairies", avait écrit le dirigeant socialiste sur X, déclenchant immédiatement une vague de réactions.

La contre-offensive du président du Crif

Yonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), avait rapidement riposté en dénonçant ce qu'il considère comme une approche sélective : "Je n'ai pas souvenir que vous ayez demandé aux mairies d'afficher les portraits des otages retenus à Gaza. Ni les drapeaux du Sud-Soudan ou du Kosovo quand la France les a reconnus." Le président du Crif avait conclu sa critique en appelant à l'apaisement : "La France a besoin d'apaisement, pas de surenchère démagogique et clientéliste."

Cette escalade verbale s'inscrit dans un contexte particulièrement tendu, à dix jours de la reconnaissance officielle de l'État palestinien par Paris. La décision, saluée par une partie de la gauche et des associations pro-palestiniennes, est vivement critiquée par la communauité juive et de nombreux élus qui craignent qu'elle n'accentue les divisions en France.