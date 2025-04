Xavier Bertrand se prononce en faveur d'une loi contre l'antisionisme

Lors de son passage au "Grand Oral" sur i24NEWS ce lundi après-midi, Xavier Bertrand a pris position sur plusieurs sujets brûlants, notamment la question de l'antisémitisme et de l'antisionisme en France.

L'ancien ministre et président de région a plaidé avec fermeté pour l'adoption d'une nouvelle loi visant à réprimer l'antisionisme, qu'il considère comme "la nouvelle forme d'antisémitisme". Selon lui, les textes actuels sanctionnant l'antisémitisme ne sont plus suffisants face à cette évolution.

"L'antisionisme aujourd'hui n'est pas réprimé juridiquement", a-t-il souligné, évoquant des initiatives législatives qui n'ont pas abouti à l'Assemblée nationale. Xavier Bertrand a précisé sa pensée en affirmant que "quand on parle de rayer de la carte Israël, quand on dit qu'Israël n'a plus lieu d'être, c'est aussi ce qui doit être condamné aujourd'hui".

Interrogé sur les chances de voir une telle loi adoptée, il s'est montré optimiste tout en dénonçant la frilosité de certains responsables politiques : "Je crois aussi que les responsables politiques doivent cesser d'avoir peur. Ils ont peur de leur ombre, ils ont peur des réactions." Sans vouloir critiquer directement le président de la République, Xavier Bertrand a toutefois regretté l'absence d'Emmanuel Macron lors de la grande manifestation contre l'antisémitisme : "Je pense que c'était la place du président de venir [...] parce que ça permettait de montrer une force. C'est vrai que les présidents de la République ne doivent pas forcément défiler, mais là quand même, lutter contre l'antisémitisme, c'est quelque chose d'essentiel."

Cette prise de position intervient dans un contexte de montée des actes antisémites en France depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre dernier.