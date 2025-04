Yaël Braun-Pivet revient sur sa formule de "soutien inconditionnel" à Israël

Yaël Braun-Pivet a fait son mea culpa concernant sa formulation de "soutien inconditionnel" à Israël prononcée trois jours après les attaques du 7 octobre. "Je vois bien que j'ai eu tort de choisir ce mot, parce qu'il ne reflétait pas ma pensée et il a été compris de telle sorte que ça ne correspond pas à ce que je voulais dire", a-t-elle déclaré jeudi sur France Inter. La présidente de l'Assemblée nationale avait créé la polémique le 10 octobre 2023 en assurant à Israël, depuis le perchoir, "au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel", provoquant de vives critiques à gauche.

Elle a précisé aujourd'hui avoir voulu réaffirmer "le soutien qui était celui de la France à un pays meurtri par le terrorisme et ce soutien qui n'avait pas de condition", à une période où "on entendait chez certains" que les Israéliens étaient "responsables de leur propre malheur". Cette rectification intervient au lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron d'une possible reconnaissance d'un État palestinien en juin. Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, a immédiatement réagi en rappelant que "seul un groupe avait refusé d'applaudir cette expression: le groupe de La France insoumise". Malgré ces explications, Braun-Pivet a maintenu qu'elle "ne regrette pas" sa visite en Israël deux semaines après les massacres, autre décision qui lui avait été reprochée.