Yann Bompard déclaré inéligible après sa condamnation pour emploi fictif

Le maire d’Orange, Yann Bompard, a été condamné ce lundi par le tribunal correctionnel de Marseille à cinq ans d’inéligibilité avec exécution immédiate et à 18 mois de prison avec sursis pour une affaire d’emploi fictif de collaborateur parlementaire. Une décision lourde de conséquences pour l’édile, qui ne pourra plus exercer de mandat électif dès à présent.

Dans le même dossier, la députée Rassemblement national Marie-France Lorho a également été sanctionnée par cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire. Il lui était reproché de ne pas avoir mis fin au contrat de travail de Yann Bompard alors que ce dernier n’exerçait plus les fonctions de collaborateur parlementaire après avoir succédé à son père Jacques Bompard à la tête de la mairie d’Orange.

Les deux élus ont en outre été condamnés à des amendes, respectivement de 10 000 et 15 000 euros, ainsi qu’au remboursement solidaire de près de 75 000 euros à l’Assemblée nationale, constituée partie civile dans ce dossier.

Le tribunal a souligné la gravité particulière des faits au regard de la qualité des prévenus, rappelant que leur statut d’"élus de la République" impliquait un devoir d’exemplarité renforcé. Les infractions retenues, détournement de fonds publics, recel de détournement et, concernant Marie-France Lorho, subornation de témoin, ont été qualifiées de particulièrement sérieuses par la juridiction.

Pour justifier l’exécution immédiate de la peine d’inéligibilité, la présidente du tribunal a estimé que les deux responsables politiques n’étaient pas aptes à exercer leurs fonctions "dès aujourd’hui", marquant ainsi la volonté de la justice d’écarter sans délai les intéressés de la vie publique.

Cette condamnation intervient dans un contexte de vigilance accrue autour de l’utilisation des fonds publics et des emplois parlementaires, régulièrement scrutés par la justice ces dernières années. Elle fragilise aussi le camp politique de la droite radicale locale, dont Yann Bompard constituait une figure importante dans le Vaucluse.

Les deux condamnés disposent désormais de la possibilité de faire appel, mais cette démarche n’empêcherait pas, à ce stade, l’application immédiate de leur inéligibilité, ce qui ouvre une période d’incertitude pour la gouvernance municipale à Orange et pour la représentation parlementaire du secteur.