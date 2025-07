Yonathan Arfi au dîner du CRIF : "Je refuse que les Juifs choisissent entre leur identité et leur sécurité"

Articles recommandés -

Lors du 39e dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) à Paris, Yonathan Arfi, président réélu du CRIF, a prononcé un discours, mêlant gravité et espoir républicain. Face à une montée alarmante de l’antisémitisme depuis le 7 octobre 2023, il a dénoncé un « antisémitisme d’atmosphère » qui pousse les Juifs à cacher leur identité : « Faut-il retirer la mezouza de nos portes, dissimuler son étoile de David ? Je refuse que les Juifs choisissent entre leur identité et leur sécurité. »

Yonathan Arfi a évoqué des actes intolérables : une fillette de 12 ans violée à Courbevoie, des synagogues incendiées à Rouen et à la Grande-Motte, des rabbins agressés, comme Elie Lemmel, présent ce soir-là. Citant Robert Badinter, il a déploré le retour des « Mort aux Juifs » d’antan, amplifiés par un islamisme radical et des discours populistes. Il a fustigé Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise, accusés d’"hystériser" le débat et de sacrifier la République au « communautarisme assumé ». « La gauche doit se démélenchoniser », a-t-il lancé, appelant à marginaliser l’influence de LFI.

Face à l’accusation de « génocide » portée contre Israël, Arfi a dénoncé une « réactivation sécularisée » de l’antique calomnie de peuple déicide, vouée à légitimer la violence. Il a salué l’enracinement millénaire des Juifs en France, de Rachi à Simone Veil, et appelé à enseigner leur histoire au-delà de la Shoah. Soutenant la cause d’Israël, il a exigé la libération des 50 otages du Hamas, dont Shoshan Haran, applaudie par l’assemblée.

Yonathan Arfi a conclu en célébrant la République comme une « communauté de destin ». « Lutter contre l’antisémitisme, c’est rassembler tous les Français », a-t-il affirmé, plaidant pour une école républicaine, une laïcité ferme et une justice renforcée contre la haine en ligne. Ce discours, applaudi, a résonné comme un appel à l’unité face aux défis du présent.