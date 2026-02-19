Yonathan Arfi : "LFI représente un danger existentiel pour les Français juifs"

Au 40ᵉ dîner du CRIF, organisé au Carrousel du Louvre devant plus d’un millier d’invités, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Yonathan Arfi, a livré un discours dense et résolument politique. Devant le Premier ministre, les présidents des deux assemblées et de nombreux membres du gouvernement, il a dressé un constat sans détour : l’antisémitisme en France a changé d’échelle, de nature et d’expression.

Se réclamant de « la génération Ilan Halimi », il a rappelé combien l’assassinat du jeune homme en 2006 avait marqué une rupture. « Le 13 février 2006, j’ai pleuré la fin d’un monde », a-t-il déclaré, établissant un lien direct entre cette tragédie et la résurgence contemporaine d’un antisémitisme décomplexé. Selon lui, le 7 octobre a agi comme un catalyseur mondial, libérant une haine déjà installée. « L’antisémitisme ne connaît pas de cessez-le-feu », a-t-il martelé, citant les 1 320 actes recensés en 2025 et l’« antisémitisme d’atmosphère » qui conduit certains Français juifs à douter de leur avenir.

Au cœur de son analyse, l’« essentialisation » des Juifs, assignés au conflit israélo-palestinien et sommés de condamner Israël. Il a défendu le sionisme comme expression du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et dénoncé une « falsification historique » qui ferait de sa défense un crime moral. Il a aussi critiqué l’inaction européenne face aux accusations de "génocide" visant Israël, estimant qu’elles nourrissent une inversion morale dangereuse.

Un des moments les plus marquants de son intervention a visé La France insoumise. « LFI représente un danger existentiel pour les Français juifs », a-t-il affirmé, accusant le parti de banaliser et de légitimer des discours hostiles. Il a appelé la gauche « à se démélenchoniser » et à rompre toute alliance avec cette formation, comparant l’exigence morale qui s’impose à la gauche à celle que la droite s’impose vis-à-vis du Rassemblement national.

Yonathan Arfi a également interrogé la reconnaissance de l’État palestinien par la France : « Qu’est-ce que la France a gagné avec cette reconnaissance prématurée ? » Enfin, il a plaidé pour un renforcement du cadre législatif contre l’antisémitisme, saluant les initiatives gouvernementales tout en appelant à aller plus loin.

Concluant par des références à Simone Veil, Marc Bloch et Émile Zola, il a rappelé que « la condition des Juifs sera toujours liée à celle de l’esprit critique et de la laïcité ». Un discours offensif, qui engage la République face à ses propres fractures.