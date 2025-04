Yvenn Le Coz sur i24NEWS : "Les étudiants juifs ne se sentent plus en sécurité à l'université"

Dans un entretien accordé à i24NEWS, Yvenn Le Coz, délégué national de l'UNI (Union Nationale Inter-universitaire), a dressé un tableau alarmant de la situation dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur français, notamment Sciences Po Strasbourg et Sciences Po Paris, où des manifestations pro-palestiniennes ont récemment dégénéré.

Un phénomène national qui s'intensifie

Le Coz, interrogé à l'origine sur la situation à Sciences Po Strasbourg, a immédiatement tenu à élargir le propos : « Ça ne se passe pas seulement à Sciences Po Strasbourg. Là, je suis devant Sciences Po Paris où avec l'UNI on vient de mener une action », a-t-il précisé, ajoutant que des militants d'extrême gauche avaient jeté « du sang sur les murs [...] en prétextant que c'était le sang des Palestiniens ». Selon le délégué de l'UNI, ces incidents s'inscrivent dans un mouvement plus large qui s'est développé depuis le 7 octobre 2023 : « Des organisations étudiantes de gauche, d'extrême gauche et pro-palestiniennes investies par des mouvements islamistes qui essaient d'envahir l'enseignement supérieur pour imposer leurs idées et un seul discours. »

L'incident de Sciences Po Strasbourg

À Strasbourg, la tension est montée d'un cran après un vote du conseil d'administration concernant le maintien d'un partenariat avec l'université Reichman en Israël. « Ce vote était démocratique et c'est le oui pour la continuité de ce maintien du partenariat qui l'a emporté », explique Le Coz. Ce résultat n'a pas été accepté par certains militants qui ont alors décidé de bloquer l'établissement. « C'est devenu une affaire nationale parce qu'on parle encore une fois d'une extrême minorité [...] qui essaie d'imposer à la majorité son modèle de pensée », analyse-t-il.

Des actes d'intimidation et de violence

Le représentant de l'UNI décrit une escalade inquiétante dans les méthodes employées : « Hier, c'est pas seulement comme on a pu le voir plein de fois un déblocage, des dégradations, mais c'est aller plus loin avec une réelle chasse à l'homme, avec un enseignant qui s'est fait cracher au visage, avec un directeur, le directeur de Sciences Po Strasbourg qui a été violemment accompagné jusqu'au tramway. » Cette description d'événements qui dépassent le cadre de la simple contestation politique a conduit Le Coz à une conclusion sans appel : « On voit que là ils sont en train de passer à la vitesse supérieure, ils ont franchi un nouveau cap de violence, un nouveau cap de totalitarisme dans leur modèle de pensée unique visant à promouvoir l'islamisme et un mouvement terroriste. »

Un climat d'insécurité pour les étudiants juifs

Interrogé sur la situation des étudiants juifs dans ce contexte, Le Coz a partagé le témoignage d'un étudiant proche de son mouvement, choqué par une pancarte affichée par l'AFSE (Association France-Soviet), une organisation qu'il qualifie d'extrême gauche, sur laquelle était inscrit « Gloire à la résistance palestinienne ». « Évidemment que les étudiants juifs [...] sont particulièrement choqués et se sentent en insécurité à l'université de Strasbourg mais dans l'ensemble des universités françaises aujourd'hui », a-t-il conclu, tout en soulignant que ce sentiment d'insécurité ne se limite pas aux seuls étudiants juifs mais concerne « l'entièreté de la communauté étudiante ».

Ce témoignage survient dans un contexte de tensions accrues dans les universités françaises, où le conflit israélo-palestinien continue de polariser les débats, parfois au détriment de la sérénité nécessaire aux études et à la vie universitaire.