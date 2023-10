"Sadate lui-même affirmait que c'était grâce à Golda Meir que les négociations de paix avec Israël avaient commencé"

Le petit-fils de Golda Meir était l'invité du Prime, alors que le pays commémore le 50e anniversaire de la guerre de Kippour. Interrogé sur l'image qu'il conservait de sa grand-mère lors du conflit survenu en octobre 1973, Shaul Rahavi a évoqué le discours de celle qui était alors Première ministre à la sortie du shabbat, annonçant qu'Israël entrait en guerre. Il garde également en tête le moment de sa rencontre avec le président égyptien Sadate à Jérusalem en 1977, prélude à l'accord de paix de 1979.

Elle souffrait de ne pas avoir su écouter ce que lui dictait son instinct dans ces moments cruciaux

Concernant la responsabilité de Golda Meir dans les échecs de l'armée israélienne lors du conflit, son petit-fils affirme qu'il faut distinguer deux choses : d'une part, "la négligence de l'establishment militaire", qui a fait que Tsahal n'était pas préparée pour un tel conflit et qu'elle s'est laissée prendre par surprise par les attaques de l'Egypte et de la Syrie et, d'autre part, l'échec des services de renseignement, qui avaient assuré quelques jours plus tôt qu'il n'y aurait pas de conflit. Autant de facteurs responsables du fait que les réservistes n'ont pas été mobilisés à temps, a-t-il souligné.

"Il est indéniable que Golda Meir, en tant que cheffe du gouvernement de l'époque, porte une part de responsabilité, qu'elle a d'ailleurs reconnue, disant qu'elle souffrait de ne pas avoir su écouter ce que lui dictait son instinct dans ces moments cruciaux. Elle affirmait d'ailleurs ne plus être la même femme qu'avant la guerre", a dit Shaul Rahavi.

"En revanche, les accusations selon lesquelles elle serait passée à côté d'un accord de paix voulu par l'Egypte et les Etats-Unis dans les années précédant la guerre sont totalement infondées", a-t-il souligné. "Comme l'ont démontré de récents documents divulgués par Le Caire et Washington, Sadate n'était à ce moment-là pas du tout prêt à faire la paix avec Israël. C'est bien la guerre de Kippour qui, en permettant de laver en quelque sorte l'affront subi par l'Egypte lors de la Guerre des Six jours, a poussé le pays à un accord de paix. D'ailleurs, dans un télégramme qu'il a adressé au président Itshak Navon après la mort de Golda Meir, Sadate lui-même souligne que c'est grâce à elle que les négociations de paix ont commencé."

Le fait que Golda Meir soit une femme face à un establishment militaire exclusivement masculin a-t-il eu une influence sur sa prise de décision ? "Elle était conseillée par des généraux auréolés de gloire après la Guerre des Six jours, tels Haim Bar Lev ou Moche Dayan, qui était alors le général le plus célébré du monde. Mais je ne pense pas qu'elle ait eu un complexe d'infériorité. Elle a simplement fait ce qu'on attendait de la part d'un dirigeant israélien dans ces circonstances, c'est-à-dire suivre les conseils des gens qui ont l'expérience, et qui disposent des renseignements nécessaires pour prendre les décisions. Mais par la suite, c'est elle qui a exclusivement endossé la responsabilités des échecs de cette guerre", a estimé le petit-fils de Golda Meir.

A propos du film "Golda", Shaul Haravi affirme qu'il raconte fidèlement les faits, "notamment en faisant le lien entre la guerre de Kippour et l'accord de paix conclu par Sadate avec Israël quelques années plus tard". "Concrètement, cette guerre a mis fin à un conflit de 30 ans, commencé avec la guerre d'indépendance, entre l'Etat hébreu et ses voisins. Elle a permis d'opérer une brèche dans le refus des pays arabes de reconnaître Israël", a-t-il dit, en saluant particulièrement "le jeu remarquable" de l'actrice Helen Mirren qui interprète Golda Meir à l'écran.