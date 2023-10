"L’atmosphère a changé à la maison": La guerre de Kippour vue du Caire

La guerre d’octobre, connue sous le nom de guerre de Kippour, a laissé des traces en Egypte aussi. Shoukria Shalzi était un enfant du Caire. Il se souvient

La guerre d’octobre, connue sous le nom de guerre de Kippour, a aussi laissé des traces en Egypte. Shoukria Shalzi habitait au Caire à l’époque de la guerre. Il se souvient: "La guerre de 1973 a commencé alors que nous étions en plein Ramadan. Je rentrais de l’école et la première chose que j’ai entendue est une déclaration selon laquelle les forces israéliennes avaient attaqué les Egyptiens. Puis j’ai entendu une deuxième déclaration affirmant que les forces égyptiennes avaient répliqué et franchi le Sinaï". Il se souvient du calme qui régnait dans les rues… Ses amis et lui ne pouvaient plus aller à l’école. Et puis son frère est parti au front. "Mon frère est revenu un mois plus tard au moment du premier cessez le feu. La guerre devient une tragédie quand des êtres chers s’absentent pendant longtemps. Mais quand il est rentré, c’est moi qui ai ouvert la porte et il était là, recouvert de poussière rouge... L’atmosphère a changé à la maison. Dans la plupart des foyers, on priait pour que ceux qui étaient partis reviennent en bonne santé".

Le père de son ami a lui perdu la vie pendant la guerre: "Je ne sais comment vous décrire l'atmosphère Quand vous vous battez, une fierté accompagne la tristesse. Tout le monde est venu lui rendre hommage".

A la rentrée, je m'en souviens comme si c'était hier. Nous avons baissé la tête par respect. Mais le professeur nous a dit: "Regardez moi, plus aucun Arabe ne baissera jamais la tête".