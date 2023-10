"Je lui ai dit : Vas-y, pars en Israël" Souvenirs de Kippour 1973

La peur de laisser sa famille ? De mourir ? "Je n’ai pas peur, je crois en Dieu, je n’ai même pas pensé une seconde à la mort"

En 1973, Yona, Française, et Shmuel, Anglais, mariés depuis 1969, vivent en Israël à Carmiel, dans le nord du pays. Une petite fille nait en 1970 puis, en 1973, un deuxième enfant qui ne survivra pas, mort né. Yona va mal, elle a besoin de se ressourcer là où elle est née, près de sa famille à Marseille, pour se remettre de la mort de ce bébé. Elle convainc son mari, et la famille quitte Israël.

Kippour war, courtesy Shmuel Inbar Sinaï 1973

Nous sommes en mars 1973… Le jour de Kippour de cette même année, la guerre éclate. "Nous sommes en France, à Marseille", raconte Yona. "Nous essayons de revivre après ce malheur qui nous était arrivé… J’avais eu besoin de ma mère. Et puis on entend que les choses se corsent en Israël, et ça n’allait du tout. On se sentait loin… Shmuel dépérit. Il pense à ses amis de l’armée, lui qui a été parachutiste en 1967 pendant la guerre des Six jours, et qui vit, respire pour Israël : "Je le vois se lever la nuit, tourner en rond, ne pas pouvoir dormir, stresser. Ça a duré deux jours. A la fin, je lui ai dit : Vas-y. De toute façon, je savais que ce séjour en France était temporaire, notre vie était là-bas". Shmuel ne se fait pas prier. Il n’a qu’une idée en tête, retrouver son uniforme et se battre. La peur de laisser sa famille ? De mourir ? "Je n’ai pas peur, je crois en Dieu, je n’ai même pas pensé une seconde à la mort. Je partais loin de ma femme que j’adore, oui, loin de ma fille, mais c’était instinctif, je devais y être." Personne ne comprend Yona : "Je me fais assassiner par ma mère", se souvient-elle en souriant. "Elle disait que j’étais folle, que j’étais mère de famille et que nous avions un moyen d’échapper à la guerre… Elle ne comprenait pas". Shmuel, lui, est déjà dans l’avion. Lorsqu’il arrive, en pleine guerre, il ne sait pas où est son régiment de parachutistes. Mais il rejoint une unité composée de soldats venus de l’étranger, comme lui. "Notre rôle est de surveiller les collines, très hautes, au-dessus du canal de Suez à la frontière égyptienne, pour empêcher les infiltrations de soldats. Nous devions aussi tirer contre les avions de chasse ennemis qui passaient au-dessus de nos têtes. Ça va tellement vite…. On voit l’image qui passe et on entend l’explosion. Sait-on qu’on ne va pas mourir ? Que l’avion peut nous atteindre ? Je n’y pense pas, je pense à ma femme. A ma fille. Nous sommes tous des "étrangers", on se soutient les uns les autres".

Yona pendant ce temps à Marseille, sans téléphone, n’a aucun moyen d'entrer en contact avec Shmuel : "Je ne sais pas s’il est vivant, je ne sais pas où il est. Mais, par contre, les gens avec qui je travaille m'ont permis de rentrer en contact avec l'officier de liaison en Israël qui se charge de m'informer et me transfère des télex qui disaient : "tout va bien, Shmuel Isaac numéro… ". "960980 c’était mon numéro d'indentification de soldat", l’interrompt Shmuel. "Je ne l’oublierai jamais. Ce numéro est resté gravé dans ma mémoire". Une fois la guerre terminée, Shmuel souhaite rentrer. "J'ai posé la question à mon commandant et je lui ai demandé s'il fallait encore que je reste en alerte ou auprès de mes frères d'armes. Il m'a répondu que non, je pouvais retrouver ma famille. Il m'a signé les documents de libération de mes tâches". "Quand il est rentré, raconte Yona, notre fille Dvorah, notre petite "tsabarit", parlait à peine hébreu, elle avait 3 ans et demi. Et pendant tout ce temps, elle avait regardé le ciel" : "Papa est dans l’"avirone" (avion en français)", disait-elle. Avec le recul, Shmuel est très lucide sur la guerre et ses conséquences. "La guerre, c'est une bêtise humaine. Si nous pouvions faire la paix avec nos soi-disant "ennemis" alors que nous sommes issus du même patriarche, notre père Avraham. Je le pensais à l'époque, je le pense encore aujourd'hui".