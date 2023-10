"Les forces syriennes nous encerclaient avec 10 chars. Nous étions piégés. Nous avions reçu l'ordre de nous réfugier dans le bunker de Tel Saki"

Tel Saki est un endroit stratégique. La colline volcanique endormie a toujours été considérée comme la porte d'entrée du sud du plateau du Golan. Un petit bunker, de moins de dix mètres carrés, y a d’ailleurs été installé à l’issue de la guerre des 6 jours en 1967 par l'armée israélienne, qui a conquis la région.

Le 6 octobre 1973, quelques heures seulement après les premiers coups de canon tirés depuis la Syrie voisine, une trentaine de soldats israéliens y ont déjà trouvé refuge. Certains d’entre eux sont blessés, d’autres mourants. A l'extérieur, les tanks et les soldats syriens sont là, en embuscade. Tel Saki est un des objectifs de l'armée syrienne, et elle est en passe de le réaliser. Les forces israéliennes, déroutées dès les premières heures de la guerre de Kippour, ne s’attendaient pas à se retrouver, si rapidement, en infériorité numérique, et en armes.

Les chars israéliens, qui n’ont pas été détruits, ont été contraints de battre en retraite, faute de munitions suffisantes pour repousser l’offensive syrienne.

"On s’est replié jusqu’au bunker parce qu'on n'avait pas le choix, il nous fallait récupérer des munitions", se souvient Yitzhak Nagreker, un simple tankiste arrivé en Israël avec sa famille depuis son Inde natale quelques années auparavant. "Nous ne sommes pas rentrés le soir même. Nous sommes rentrés à l'intérieur le lendemain matin. Les forces syriennes nous encerclaient avec 10 chars. Nous étions piégés. Nous avions reçu l'ordre de nous réfugier dans le bunker de Tel Saki, pour attendre des renforts."

Mais les renforts israéliens tardent à arriver. À l'extérieur du bunker, les soldats syriens se montrent de plus en plus pressants. "Soudain, un silence de mort dans le bunker", se souvient Nagreker. "Deux de nos soldats gardant les deux entrées se précipitent à l'intérieur. Une grenade vient d'être lancée !" Nagreker n’est que légèrement blessé par l’explosion. "Quelqu'un doit sortir maintenant pour avertir les Syriens que nous nous rendons", ordonne le soldat le plus gradé réfugié dans le bunker.

Avant que les Syriens ne lancent d'autres grenades, le jeune tankiste décide de se porter volontaire. Il laisse derrière lui ses propres grenades et son arme de service, avant de sortir les mains en l’air. Deux soldats syriens le tiennent en joue. Utilisant la langue des signes, l’un d’eux lui demande combien d’Israéliens se trouvent encore à l’intérieur. "Instinctivement, tel un robot, je leur fait le signe 4, ce qui correspond à un équipage de tank, puis je leur fais le signe 0. “Je suis le seul à être encore en vie””, parvient-il à se faire comprendre. Les deux militaires le croient sur parole et ne prennent pas la peine de vérifier. Nagreker est fait prisonnier sur le champ.

Le soir même, le chef des renseignements syriens, qui l’interroge, lui confie “si nous avions su que tu étais un simple membre d'équipage de tank, et non un pilote, nous t’aurions exécuté sur place”. Nagreker est l'un des 65 soldats israéliens fait prisonnier par l'armée syrienne durant la guerre de Kippour.

Pendant plusieurs mois, sa vie, ainsi que celles de ses co-détenus, va être un enfer.

“Les deux premières semaines, nous étions dans un quartier général de l’armée syrienne”, raconte Nagreker. "Là-bas, nous avons été torturés. C'est là aussi qu'ils nous ont fait croire qu'Israël avait perdu la guerre. Et nous les avons crus."

Les prisonniers israéliens sont finalement transférés dans une prison à Damas où, pendant cinq mois, ils ne voient pas la lumière du jour. “Les conditions de détention étaient vraiment terribles”, confie Nagreker. Après plus de 8 mois dans les geôles syriennes, la libération est proche. "On ne voulait pas y croire. On pensait que c'était du bluff", déclare Nagreker. Mais l'idée de retrouver enfin son pays ne rassure pas le prisonnier de guerre. Bien au contraire...

“Si, malgré ce qu’avaient dit les Syriens, Israël existait toujours, je serais probablement condamné à mort à mon retour. Les frères d’arme que j’avais laissés dans le bunker derrière moi avaient tous été tués par ma faute, car j’avais ignoré l’ordre de mon supérieur selon lequel je devais prévenir les Syriens qu’on se rendait... Donc je ne voulais pas retourner en Israël”, explique Itzhak.

Itzhak Nagreker ne le sait pas encore, mais les 30 soldats du bunker ont été secourus quelques heures après qu'il a été fait prisonnier. A son arrivée à l'aéroport, c’est donc sa famille qui l’attend, et non la police militaire. Ses frères d’arme sont bel et bien encore vivants, ils lui ont même organisé une fête de bienvenue. "Nous nous sommes embrassés. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pu libérer toute cette tension que j'avais en moi", se souvient Nagreker.

Mais tout le monde n’est pas aussi accueillant. "A cette époque, chaque prisonnier devait se suicider et ne pas tomber en captivité", explique Nagreker. Pour les autorités israéliennes, les prisonniers de guerre sont des pestiférés, des traîtres à la nation. "A part des soins physiques, nous n'avons rien reçu avant 1998", se plaint Nagreker. Il a fallu 25 ans au ministère israélien de la Défense pour reconnaître officiellement les traumatismes des soldats, et leur fournir des soins psychologiques.

Jusqu'à aujourd'hui, l’héroïsme de Nagreker n’a pas non plus été reconnu par les autorités, sous aucune forme. "Une décoration ? On ne peut pas être un héros en Israël quand on a été fait prisonnier donc je n'ai reçu aucune reconnaissance. Je n'ai rien demandé non plus, et je ne veux rien", avoue Itzhak désabusé.

Nagreker, qui a grandi du cote de Yavne, vit avec sa femme depuis plus de 40 ans sur le plateau du Golan, une région dont il est tombé amoureux.

