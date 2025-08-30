Quand des pilotes nord-coréens ont croisé le fer avec l’aviation israélienne au-dessus du Caire

Articles recommandés -

Peu de pages de l’histoire militaire israélienne sont aussi surprenantes que celle-ci. Pendant la guerre du Kippour de 1973, alors qu’Anouar el-Sadate cherchait à renforcer son armée de l’air, une aide inattendue arriva… de Pyongyang. Le dirigeant nord-coréen Kim Il-sung envoya près de trente pilotes de chasse pour épauler l’Égypte, stationnés sur des MiG-21 dans des bases égyptiennes, tandis que d’autres rejoignaient la Syrie.

Durant le conflit, ces aviateurs restèrent prudemment en retrait. Mais la situation changea après le cessez-le-feu. Le 6 décembre 1973, deux F-4 Phantom israéliens patrouillant dans le ciel égyptien détectèrent deux MiG suspects. Un combat s’engagea. L’un des MiG fut abattu par un missile israélien : le pilote tué était nord-coréen. Le second fut détruit… par erreur, sous le feu des défenses égyptiennes.

La surprise fut totale. Le renseignement israélien, en interceptant des communications aériennes en Syrie dans une langue inconnue, confirma plus tard grâce au Pentagone qu’il s’agissait bien du coréen. La preuve irréfutable que Pyongyang avait pris part, même discrètement, à la guerre du Kippour. Pour le général Benny Peled, commandant de l’armée de l’air israélienne, l’affaire tenait du surréalisme. « Kim Il-sung est un menteur », déclara-t-il, en référence aux dénégations de Pyongyang. Mais le fait est là : Israël, au cœur du Moyen-Orient, s’est retrouvé à affronter non seulement l’Égypte et la Syrie, mais aussi des pilotes venus de Corée du Nord. Un épisode méconnu et presque irréel, gravé dans l’histoire comme un affrontement inattendu entre Jérusalem et Pyongyang.