18 ans d’iPhone : l’histoire d’un appareil devenu indispensable

Le 29 novembre 2007, un petit rectangle noir de 135 grammes faisait une entrée fracassante sur le marché français : l’iPhone. Un téléphone sans clavier, avec un écran entièrement tactile, une connexion Internet intégrée et l’iPod embarqué. Un ovni technologique vendu 399 euros avec le forfait le moins cher – et qui allait redéfinir à jamais ce qu’était un téléphone portable.

Dévoilé quelques mois plus tôt par Steve Jobs, l’iPhone était le premier smartphone d’Apple. La France devenait alors le quatrième pays au monde à accueillir ce nouveau produit, déjà en pleine effervescence aux États-Unis où 1,4 million d’unités s’étaient écoulées en seulement 74 jours. L’engouement français ne tarde pas : quelques mois après son arrivée, l’iPhone est en rupture de stock. La révolution était en marche.

En popularisant l’écran tactile, l’accès mobile à Internet, les applications et un design devenu culte, l’iPhone s’est imposé comme un objet du quotidien autant qu’un symbole culturel. Aujourd’hui, environ un quart des smartphones utilisés en France sont des iPhones. Au niveau mondial, plus d’1,16 milliard d’exemplaires auraient été vendus.

Dix-huit ans après son arrivée historique, Apple continue de dominer l’industrie avec pas moins de 39 modèles d’iPhone lancés depuis 2007. Chaque septembre, le rituel se répète : une nouvelle keynote, un nouveau design, un nouveau processeur… et une nouvelle vague d’achats.

En septembre dernier, Apple a dévoilé son dernier-né, l’iPhone 17, marqué par une évolution majeure : l’intégration profonde de l'intelligence artificielle dans l’expérience utilisateur.

Dix-huit ans plus tard, l’iPhone n’est plus seulement un téléphone : c’est un marqueur technologique et culturel qui continue de dicter le rythme de l’innovation mobile.