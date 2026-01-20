À Dubaï, Erel Margalit mise sur l’économie pour bâtir l’après-guerre d’Israël

Depuis Dubaï, Erel Margalit, fondateur de Jerusalem Venture Partners (JVP) et ancien membre de la Knesset, défend une conviction forte : l’avenir d’Israël se jouera autant sur le terrain de l’innovation et de la coopération économique que sur celui de la sécurité. En déplacement aux Émirats arabes unis, il a accordé un entretien à i24NEWS pour expliquer pourquoi Dubaï et Abou Dabi sont devenus des pivots stratégiques pour les entreprises israéliennes.

Selon lui, les Émirats s’imposent aujourd’hui comme une porte d’entrée naturelle vers l’ensemble de la région – du sous-continent indien au Golfe, en passant par l’Europe. Plus de 450 entrepreneurs venus d’Israël, des États-Unis et d’Europe participent actuellement à des rencontres avec des investisseurs et partenaires émiratis. « Nous entrons dans une nouvelle phase de coopération économique régionale », affirme Margalit, soulignant l’impact concret de l’accord de libre-échange entre Israël et les Émirats.

L’entrepreneur insiste sur un point clé : si la politique a ouvert la voie avec les accords d’Abraham, c’est l’économie qui a pris de l’avance. « La confiance ne se décrète pas, elle se construit chaque jour », explique-t-il. Dans ce cadre, Israël apporte un savoir-faire reconnu mondialement, notamment dans l’IA dite “verticale” – appliquée à des secteurs précis comme la cybersécurité bancaire, la santé, l’agriculture ou la fintech – là où les Émirats offrent un hub commercial et financier global.

Conscient de l’impact négatif de deux années de guerre sur l’image d’Israël, Margalit voit dans le retour progressif au dialogue économique, depuis le cessez-le-feu, une opportunité majeure. « Nous sommes ici pour rester, investir et construire ensemble », dit-il, évoquant une synergie puissante entre innovation israélienne, capital émirati et marchés internationaux.

Pour le fondateur de JVP, la force d’Israël ne se mesure pas uniquement à sa puissance militaire, mais aussi à ses alliances stratégiques et à sa capacité à se projeter dans l’après-conflit. « La coopération économique régionale est l’un des plus grands espaces de réussite pour Israël », conclut-il, convaincu que l’avenir se joue dès maintenant.