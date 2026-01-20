À Dubaï, l’IA verticale s’impose comme le nouveau moteur de la coopération technologique internationale

Cette semaine, Dubaï a confirmé son ambition de devenir l’un des centres mondiaux de l’intelligence artificielle en accueillant un sommet international consacré à l’IA verticale. Organisé par le fonds d’investissement israélien Jerusalem Venture Partners (JVP), l’événement Beyond the Experience a réuni des centaines d’entrepreneurs, d’investisseurs et de décideurs venus d’Israël, d’Europe et des États-Unis, avec un objectif clair : ouvrir aux entreprises technologiques occidentales les portes du Golfe.

Longtemps définie par le commerce et l’énergie, Dubaï se positionne désormais comme une plateforme stratégique pour l’innovation de pointe. Le cœur des discussions portait sur le passage de l’IA dite horizontale — des outils génériques utilisés dans tous les secteurs — à une IA verticale, développée pour répondre à des besoins précis dans la cybersécurité, la finance, les assurances, la santé, l’agriculture ou encore les administrations publiques.

Pour Erel Margalit, fondateur et directeur exécutif de JVP, l’enjeu est régional autant que technologique. « En travaillant ensemble sur l’IA verticale dans des secteurs clés comme les banques, la santé ou les gouvernements, nous pouvons transformer durablement la région », a-t-il expliqué. Selon lui, l’économie et l’innovation ont souvent précédé la politique, notamment depuis les accords d’Abraham, en créant des ponts là où les relations restaient fragiles.

Pour les start-up israéliennes, Dubaï représente bien plus qu’un lieu de conférence : c’est une porte d’entrée vers les capitaux du Golfe, les marchés asiatiques et un environnement perçu comme sûr et ouvert. Plusieurs dirigeants ont souligné l’accueil favorable réservé aux entreprises israéliennes et la rapidité avec laquelle les Émirats investissent dans des infrastructures majeures, notamment les centres de données et le calcul intensif.

Les solutions présentées allaient de la cyberdéfense à la détection de fraudes financières, en passant par les diagnostics médicaux et l’optimisation des performances informatiques. Un même fil conducteur se dégageait : une IA concrète, opérationnelle, capable de résoudre des problèmes réels à grande échelle.

À l’heure où l’intelligence artificielle redessine les équilibres économiques mondiaux, le sommet de Dubaï illustre un basculement stratégique : l’innovation ne connaît plus de frontières fixes. De l’Amérique à l’Europe, d’Israël au Golfe, la course à la prochaine génération d’IA est déjà lancée — et Dubaï entend bien en être l’un des carrefours majeurs.