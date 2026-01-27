À Tel-Aviv, la Game Tech israélienne met ses talents en compétition

Tel-Aviv a accueilli il y a quelques jours un nouvel événement majeur dédié à la Game Tech, confirmant le dynamisme d’un secteur en pleine expansion en Israël. Objectif affiché : mettre en compétition les meilleurs studios indépendants du pays et leur offrir un tremplin financier et professionnel. À la clé, 30 000 shekels – soit un peu plus de 8 000 euros – pour le grand gagnant.

Organisé avec le soutien de GameIS, l’association israélienne du jeu vidéo, et sponsorisé par Xsolla, l’événement a rassemblé 80 développeurs indépendants. Tous ont soumis leurs créations à un jury composé de professionnels chevronnés de l’industrie, après plusieurs semaines d’examen attentif des projets.

Selon Ido Brosh, président de GameIS, la diversité des propositions a marqué les esprits : jeux PC, mobiles, titres d’action, de stratégie, d’aventure ou encore expériences hybrides mêlant rythme et narration. « J’ai vu des choses très originales et créatives, ainsi que de nouveaux genres », a-t-il souligné.

Trois projets ont finalement été distingués. La troisième place, dotée de 10 000 shekels, est revenue à Ribcage Games pour Alpha Nomos, un jeu mêlant action et mécanique rythmique. Son créateur, Emil Lager, a salué une reconnaissance précieuse pour une petite équipe indépendante souvent isolée.

En deuxième position, avec 20 000 shekels, Aviv Levy a été récompensé pour Xenospore, un jeu de puzzle sur fond de pandémie extraterrestre. Développé en solo, le projet bénéficiera de cette aide pour déléguer certaines tâches, notamment la composition musicale.

Le grand gagnant est Cookiebyte Entertainment avec Tattered Banners, un jeu de rôle stratégique dans un univers médiéval-fantastique, qui explore l’impact des choix individuels sur le monde. Le studio prévoit de publier une démo dès avril, rendue possible grâce à la subvention.

Si ces montants restent modestes face aux coûts de développement d’un jeu complet, ils constituent un levier essentiel. « Notre objectif est d’encourager les talents locaux et de diversifier l’offre », résume Ido Brosh. Une ambition claire : renforcer durablement l’industrie israélienne du jeu vidéo.