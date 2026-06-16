BeeWise : l'intelligence artificielle au secours des abeilles

Alors que les colonies d'abeilles disparaissent à un rythme alarmant dans de nombreuses régions du monde, l'entreprise israélienne BeeWise mise sur l'intelligence artificielle et la robotique pour inverser la tendance. Sa solution, baptisée BeeHome, est une ruche autonome capable de surveiller en permanence l'état de santé des abeilles et d'intervenir automatiquement pour prévenir les menaces qui pèsent sur leur survie.

L'enjeu est considérable. Selon les fondateurs de BeeWise, les abeilles assurent la pollinisation de près de 75 % des cultures alimentaires mondiales, contribuant à la production de fruits, légumes, café ou encore coton. Pourtant, les colonies sont fragilisées par les pesticides, le changement climatique, les maladies et la diminution de la biodiversité, entraînant dans certaines régions des taux d'effondrement pouvant atteindre 50 %.

Pour répondre à cette crise, BeeWise a conçu une ruche nouvelle génération fonctionnant entièrement à l'énergie solaire. Chaque unité peut accueillir entre huit et dix colonies, soit jusqu'à un million d'abeilles. Grâce à un ensemble de capteurs, de caméras, d'algorithmes et de systèmes robotisés, la plateforme surveille en temps réel la température, l'activité des abeilles, l'apparition de parasites ou encore l'état du couvain.

L'objectif est de reproduire, et même d'améliorer, le travail traditionnel des apiculteurs. Nourrissage, lutte contre les parasites, déplacement des cadres ou analyse de la santé des colonies peuvent être réalisés automatiquement ou à distance. Les données collectées sont centralisées et analysées afin d'anticiper les risques et d'intervenir avant qu'une colonie ne s'effondre.

Selon BeeWise, cette approche permet de réduire les pertes de colonies à moins de 10 %, un résultat particulièrement significatif dans un secteur confronté à une pénurie de main-d'œuvre et à des méthodes qui ont peu évolué au cours des deux derniers siècles.

L'entreprise opère aujourd'hui principalement aux États-Unis, où elle gère quelque 250 000 ruches pour des apiculteurs et des producteurs agricoles. Les colonies sont déplacées au fil des saisons pour assurer la pollinisation de différentes cultures, des amandiers de Californie aux agrumes de Floride.

Malgré les défis sécuritaires auxquels l'entreprise a dû faire face dans le nord d'Israël, notamment les tirs de roquettes du Hezbollah à proximité de certaines installations, les équipes ont poursuivi le développement de cette technologie. Pour ses fondateurs, l'enjeu dépasse la seule production de miel : il s'agit de préserver un maillon essentiel de la chaîne alimentaire mondiale et de contribuer à la protection de l'environnement pour les générations futures.