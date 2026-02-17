Curis-AI : l’IA au service d’une médecine personnalisée et d’une longévité repensée

Invité de InnovNation, Isaac Bentwich, fondateur de Curis-AI, a présenté une vision ambitieuse de la médecine du futur : une médecine véritablement personnalisée, fondée sur l’intelligence artificielle et des « organes humains sur puce ». Selon lui, l’approche actuelle de la santé traite les individus comme des êtres génériques, alors que chaque cœur, chaque foie et chaque système biologique possède des caractéristiques uniques. Curis-AI ambitionne de changer cette réalité en combinant IA, biologie et données de santé pour adapter diagnostics, traitements et prescriptions à chaque personne.

Bentwich a expliqué que l’entreprise développe une technologie capable de modéliser des organes humains réduits à l’échelle micro-processeur. Cette plateforme d’IA ne se contente pas de prédire quels médicaments une personne pourrait prendre ; elle permet déjà de simuler la réaction d’un organe spécifique à un traitement donné. Cette capacité ouvre la voie à des prescriptions sur mesure — par exemple en ajustant les dosages ou en choisissant un médicament plus adapté à la biologie particulière du patient — plutôt que d’employer une « solution moyenne » qui ne convient pas toujours à chacun.

L’utilisation de Curis-AI se déploie à deux niveaux : d’abord auprès des laboratoires pharmaceutiques pour accélérer et sécuriser le développement de nouveaux médicaments, mais aussi auprès des médecins généralistes et spécialistes pour affiner le choix et la posologie des traitements existants. Bentwich a donné l’exemple d’un médicament contre l’obésité basé sur l’IA, conçu pour être mieux toléré et plus efficace sur le long terme que les traitements actuels, une innovation importante dans un marché où la moitié des patients abandonnent leurs médicaments antidiabétiques ou amaigrissants.

Au-delà des médicaments, Curis-AI propose également un conseil en longévité, permettant à chacun de prendre de meilleures décisions diététiques et de bien-être à partir de données biologiques précises. Pour Bentwich, ce n’est plus de la science-fiction : la médecine personnalisée grâce à l’IA est déjà une réalité qui pourrait transformer les soins dans les années à venir.