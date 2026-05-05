Du télégraphe sans fil au Wi-Fi : l’incroyable histoire d’une révolution

Invisible, omniprésent et indispensable : le Wi-Fi fait aujourd’hui partie de notre quotidien. Pourtant, son histoire remonte bien avant l’ère numérique, jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Tout commence en 1895 avec Guglielmo Marconi. Ce pionnier parvient à transmettre des ondes radio sur plus de deux kilomètres, posant les bases de la communication sans fil. Un an plus tard, il développe le premier télégraphe sans fil, marquant une avancée majeure dans l’histoire des télécommunications.

Quelques décennies plus tard, en pleine Seconde Guerre mondiale, une actrice autrichienne va jouer un rôle inattendu dans cette révolution technologique : Hedy Lamarr. Elle met au point, avec un ingénieur, un système de « saut de fréquence » destiné à sécuriser les communications militaires. Ce principe, qui permet d’éviter les interférences et le piratage, est aujourd’hui au cœur de technologies modernes comme le GPS, le Bluetooth… et le Wi-Fi.

Il faut ensuite attendre 1997 pour voir naître véritablement le Wi-Fi tel que nous le connaissons. L’ingénieur Vic Hayes développe alors la norme 802.11, qui permet de transmettre des données sans fil entre appareils. Les premières connexions sont modestes, avec une vitesse de 2 mégabits par seconde, mais la révolution est lancée : se connecter à Internet sans câble devient possible.

Très vite, le Wi-Fi s’impose partout : dans les foyers, les entreprises, les cafés, les transports… Il accompagne l’explosion des smartphones et des objets connectés, transformant nos usages et notre rapport au monde.

Aujourd’hui, près de 68 % de la population mondiale, soit environ 5,5 milliards de personnes, ont accès à Internet. Derrière cette révolution silencieuse, des décennies d’innovations se sont succédé, portées par des inventeurs visionnaires. Une preuve que les technologies les plus banales sont souvent le fruit d’une histoire extraordinaire.