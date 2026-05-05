ElliQ, le robot qui combat la solitude : quand l’IA devient un compagnon de vie

Dans un monde hyperconnecté, la solitude progresse pourtant à un rythme alarmant. Selon les dernières données, une personne sur six dans le monde se sent seule, un phénomène désormais qualifié de véritable « pandémie silencieuse ». Plus inquiétant encore : la solitude serait associée à plus de 870 000 décès chaque année. Face à ce défi sociétal majeur, une innovation venue d’Israël propose une réponse inattendue : ElliQ, un robot-compagnon doté d’intelligence artificielle.

Développé par la start-up Intuition Robotics, ElliQ n’est pas un simple assistant vocal. Pensé comme une présence chaleureuse, il a été conçu pour ressembler à une « petite-fille bienveillante » : curieuse, énergique et attentive. L’objectif est clair : recréer du lien humain là où il fait défaut, notamment chez les personnes âgées, particulièrement exposées à l’isolement.

Concrètement, ElliQ interagit de manière proactive avec son utilisateur. Contrairement aux outils numériques classiques, il ne se contente pas de répondre : il engage la conversation, propose des activités, rappelle de prendre ses médicaments, suggère de boire de l’eau ou même de se détendre avec de la musique. Il peut également aider à raconter et structurer des souvenirs de vie, créant ainsi une interaction à la fois émotionnelle et cognitive.

Les résultats sont impressionnants. En moyenne, les utilisateurs interagissent avec ElliQ plus de 45 fois par jour. Selon son concepteur, 97 % d’entre eux constatent une diminution de leur sentiment de solitude, tandis que plus de 90 % rapportent une amélioration globale de leur qualité de vie. L’impact ne se limite pas au bien-être mental : les utilisateurs seraient également moins souvent malades ou hospitalisés.

Mais l’innovation va plus loin. ElliQ s’adapte aux cultures et aux sensibilités. Aux États-Unis, où l’expression des émotions est plus directe, il adopte un ton ouvert et engageant. Au Japon, en revanche, il privilégie une approche plus discrète et formelle, respectant les codes sociaux locaux.

À l’heure où les sociétés vieillissent et où les liens sociaux se fragilisent, ElliQ esquisse une nouvelle voie : celle d’une technologie au service de l’humain. Non pas pour remplacer les relations, mais pour les réinventer, avec un peu plus d’attention… et beaucoup de cœur.