En Chine, une école forme déjà les robots humanoïdes de demain

Ce qui relevait encore récemment de la science-fiction est devenu réalité en Chine. À Shanghai, un vaste centre de formation consacré aux robots humanoïdes a ouvert ses portes avec une ambition claire : préparer les machines à vivre et travailler aux côtés des humains.

Installée sur près de 5 000 mètres carrés, cette structure accueille plus d'une centaine de robots développés par différentes entreprises chinoises. L'objectif n'est pas de leur enseigner les mathématiques ou la littérature, mais de leur permettre d'acquérir les compétences pratiques dont ils auront besoin dans la vie quotidienne et dans le monde du travail.

Les ingénieurs qui pilotent le projet cherchent à accélérer considérablement l'apprentissage des machines grâce à l'intelligence artificielle. Là où un être humain met des années à accumuler de l'expérience, les robots peuvent assimiler en quelques semaines l'équivalent de plusieurs années de formation. Ils apprennent notamment à manipuler des objets fragiles, plier du linge, assister des personnes âgées ou encore réaliser certaines tâches dans les secteurs de l'industrie, de la santé et de l'agriculture.

L'une des particularités de cette nouvelle génération de robots réside dans leur capacité à partager instantanément leurs connaissances. Lorsqu'un robot maîtrise une nouvelle tâche, l'information peut être transmise immédiatement à d'autres machines connectées. Une compétence acquise par un seul appareil peut ainsi être reproduite à grande échelle sans nécessiter de nouvel apprentissage individuel.

Pour les autorités chinoises, le développement de la robotique humanoïde représente un enjeu stratégique majeur. Le pays est confronté à un vieillissement rapide de sa population ainsi qu'à une diminution progressive de sa main-d'œuvre. Dans ce contexte, Pékin considère les robots comme un outil essentiel pour soutenir la productivité et préserver la compétitivité de son économie.

Si les spécialistes estiment que les robots humanoïdes sont encore loin de remplacer massivement les travailleurs humains, leurs capacités progressent rapidement. À terme, ils pourraient intervenir dans de nombreux domaines du quotidien, en tant qu'assistants, aides-soignants, employés de commerce ou collaborateurs dans les usines.

Cette école de Shanghai illustre ainsi la volonté de la Chine de prendre une longueur d'avance dans une technologie que beaucoup considèrent comme l'une des prochaines grandes révolutions industrielles. Ce qui paraît aujourd'hui expérimental pourrait bien devenir, dans les années à venir, une composante ordinaire de notre environnement professionnel et domestique.